Согласованная с РФ провокация: эксперт о задержании украинских инкассаторов в Венгрии

Задержание в Венгрии украинских инкассаторов – это скоординированная акция Венгрии и России. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Он отметил, что Россия через Венгрию блокирует для Украины передачу помощи от ЕС в размере 90 млрд евро, а также санкции против Москвы.

"То есть Орбан становится тараном интересов России. Такими действиями он хочет нас спровоцировать. И российские психологические силы уже готовятся к нагнетанию этого. В посольстве России в Будапеште уже работает необходимая группа. Они ждут нашей реакции на эти действия, чтобы запустить маховик информационных операций. Этого ждут россияне, в частности по нефтепроводу "Дружба". То есть это такая скоординированная кампания", – сказал Жмайло.

Он добавил, что таким образом Орбан также повышает цену за свою договорную способность с Европейским союзом. Поскольку венгерский премьер понимает, что европейцы будут поднимать с ним вопросы и о санкциях, и о помощи Украине.

"Поэтому это абсолютно спланированное действие. Мы видели, как украинских инкассаторов кладут лицом на землю, создавалась эта картинка. Что участвовал в захвате спецназ. Поэтому это однозначно спланированная, согласованная с Россией провокация. С очень ожидаемыми бенефитами, которые ждет венгерский лидер", – пояснил Жмайло.

Задержание украинцев в Венгрии: что известно

Напомним, в ночь на 6 марта украинский государственный банк "Ощадбанк" заявил о похищении в Венгрии сотрудников учреждения, которые перевозили иностранную валюту и ценные металлы. В украинском МИД назвали это фактическим взятием в заложники семерых граждан Украины. Украинская полиция начала расследование этого дела по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ст. 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников).

В то же время в Орбане цинично начали требовать от Украины объяснений по поводу этой ситуации. Будапешт обвиняет Киев в якобы преступлениях, связанных с отмыванием средств.

