'Спим в шапках, греем кирпичи': Reuters рассказал, как украинцы выживают в морозы без света

Сотни тысяч жителей столицы вынуждены переживать длительные перебои с электро- и водоснабжением.

Российская Федерация в последние месяцы усилила атаки на украинскую энергосистему. Украинцы вынуждены выживать без света, воды и тепла, говорится в репортаже Reuters.

Киевляне собирают снег, чтобы дома была вода; спят в перчатках, куртках и шапках; греют кирпичи на газовых плитах, чтобы не замерзнуть; ставят палатки в квартирах – делают все возможное, чтобы пережить самую холодную и темную зиму войны.

"Когда нет электричества – нет и отопления. Это означает, что квартира просто промерзает", – рассказал Антон Рыбиков, отец трехлетнего Давида и двухлетнего Матвея. Он вместе с женой Мариной заранее запаслись аккумуляторами и спальными мешками.

39-летний военный капеллан рассказывает, что один из сыновей недавно заболел пневмонией после того, как во время более чем 19-часового отключения электричества, вызванного российскими авиаударами, температура в квартире упала до +9°C.

"Эмоционально это очень тяжело. Постоянное волнение. Эта зима – самая тяжелая", – говорит Рыбиков, готовясь подогреть воду в металлическом бидоне для молока.

Издание отмечает, что Россия сосредоточила ракетные и дронные удары на Киеве, Харькове и Днепре. Британская военная разведка в своем регулярном сводке оценила, что в прошлом году РФ запустила по Украине около 55 тысяч беспилотников – примерно в пять раз больше, чем в 2024 году.

На фоне морозов до минус -18°C в заснеженном Киеве эти атаки означают, что сотни тысяч из трех миллионов жителей столицы вынуждены переживать длительные перебои с электро- и водоснабжением. Привычные вещи – такие как принять душ или приготовить еду – превратились в настоящее испытание.

Впервые с начала полномасштабного вторжения России правительство на прошлой неделе объявило чрезвычайное положение, связанное с энергетическим кризисом. По всему городу тысячи людей теперь собираются в школах и на импровизированных уличных "пунктах несокрушимости", где благодаря генераторам можно согреться, зарядить телефоны и подключиться к интернету.

На пункте раздачи еды в Киеве 66-летняя пенсионерка Валентина Кириякова стояла в очереди за горячим вместе с внучкой.

"Мы не жалуемся. Мы понимаем, что идет война, и должны выдержать. Мы должны выжить", – говорит Кириякова, в квартире которой в многоэтажке нет электричества, из-за чего она не может готовить.

Российские удары по энергосистеме Украины привели к тому, что отключения света и воды в Киеве обычно длятся в три-четыре раза дольше, чем в предыдущие зимы.

По прогнозам синоптиков, морозы продержатся еще несколько недель, а новые российские удары остаются вероятными. Поэтому, по словам энергетических экспертов, ситуация вряд ли быстро улучшится.

Ситуация в энергетике Украины – последние новости

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев спрогнозировал, что в домах, которые остаются без света на Левобережье Киева в результате российских обстрелов, электроснабжение могут восстановить до конца недели. В то же время на возвращение тепла в некоторых домах, возможно, придется ждать неделями.

По словам первого заместителя министра энергетики Артема Некрасова, в Киеве и области не действуют графики почасовых отключений света, а из-за морозов потребление электроэнергии растет. Он добавил, что сетевые ограничения, то есть аварийные отключения света, сохраняются частично и в Одесской области.

