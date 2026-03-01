Сейчас Минобороны разрабатывает законопроект, который будет определять сроки службы для военных.

Для всех украинских военных готовят четкие сроки службы с отсрочкой после контракта.

Об этом интервью "Радио Свобода" сказал заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Он утонил, что такие нововведения разработаны для перехода страны на контрактную армию. По словам Палисы, соответствующие контракты смогут подписывать даже те, кто уже мобилизован.

"Контракты смогут подписывать в том числе и уже мобилизованные с целью получения четких сроков службы и плавного перехода от мобилизованной армии к контрактной", - сказал Палиса.

Комментируя отсрочки в этих контрактах, Палиса сказал, что предыдущий министр обороны наработал проект закона, который подавался в Верховную Раду относительно новых контрактов. Он добавил, что действующий министр обороны Михаил Федоров взял время на доработку этого документа и скоро ожидается новый законопроект:

"Запрос на сроки службы понятен и мы попробуем все-таки его реализовать путем контрактов".

Мобилизация в Украине

Сегодня советник министра обороны, специалист по системам РЭБ и связи Сергей (Флеш) Бескрестов заявил, что Украине нужны пункты вербовки иностранцев по всему миру для пополнения рядов ВСУ и система работы с иностранцами. Он выразил мнение, что Украине нужно привлекать к войне больше иностранцев на фоне ограниченности собственных человеческих ресурсов.

"Мы платим солдатам на нуле огромную сумму по меркам многих стран. Нам нужны пункты вербовки по миру и система работы с иностранцами здесь. Сейчас это все есть, но работает плохо в плане масштабов, скорости работы и отбора", - заявил он.

А 11 февраля начальник группы коммуникаций Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин заявлял, что сравнивать мобилизационные процессы в 2022-м и 2025-2026 годах - некорректно.

