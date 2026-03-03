На Байконуре россияне восстановили ключевую площадку для запусков ракет

22 марта оттуда стартует "Прогресс МС-33", который полетит к Международной космической станции.

На 31-й площадке космодрома Байконур россияне завершили восстановление кабины обслуживания, поврежденной во время запуска ракеты-носителя "Союз" в 2025 году. С этой площадки осуществляется российская пилотируемая программа.

Роскосмос уже официально утвердил дату запуска транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33" к Международной космической станции (МКС). Старт с космодрома запланирован на 22 марта 2026 года, сообщает

Отмечается, что было подготовлено и окрашено 2350 кв.м. конструкций, заменены все узлы креплений на новые, полностью заменено и налажено электрооборудование, проведена ревизия и обслуживание узлов и механизмов кабины обслуживания, выполнено более 250 погонных метров сварных швов.

Видео дня

В Роскосмосе заявили, что наиболее сложной задачей стал монтаж некоторых элементов кабины длиной 19 метров и массой около 17 тонн, которые устанавливались через огневое отверстие.

Украинский военный портал "Милитарный" пишет, что этот объект имеет стратегическое значение, ведь площадка №31 является основной для запусков не только грузовых, но и пилотируемых кораблей "Союз".

В издании напомнили, что в 2025 году на Байконуре мобильная сервисная кабина провалилась в огнезащитный канал на несколько метров, деформировав мостики и элементы доступа. В результате стартовая площадка №31 фактически стала непригодной к эксплуатации.

"Прогресс МС-33" должен доставить на МКС топливо, оборудование для научных экспериментов, продукты питания и посылки.

Российские запуски кораблей в космос

Как сообщал УНИАН, в конце ноября Россия запустила корабль "Союз МС-28", отправив в космос трех астронавтов, но при этом во время запуска повредила стартовую площадку на космодроме.

Сам запуск, в результате которого корабль "Союз" доставили к Международной космической станции, прошел успешно, и никто из трех астронавтов на борту не пострадал. Однако кадры Роскосмоса свидетельствуют о том, что сервисный отсек под стартовой площадкой был смещен во время запуска двигателей "Союза".

Площадка 31/6 – единственная в России стартовая площадка для пилотируемых космических аппаратов. Она была построена в 1960-х годах на космодроме Байконур, который Россия арендует у Казахстана.

Вас также могут заинтересовать новости: