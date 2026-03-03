Граничит с пятью странами: какое озеро самое большое в мире

На востоке от него расположены Кавказские горы, а на западе - обширные степи Центральной Азии.

Самое большое озеро на планете на самом деле называется морем и при этом оно соленое. По этим причинам его также называют "самым большим внутренним водоемом в мире". Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что его часто относят к озеру, поскольку оно не имеет выхода к морю и соединено с океаном реками.

Какое озеро самое большое в мире

"Вы можете подумать, что самое большое озеро в мире находится в Америке или Африке, но на самом деле оно находится в Евразии. И, что довольно запутанно, оно называется Каспийским морем", - сказано в статье.

Видео дня

Это озеро, не имеющее выхода к морю, граничит с Россией, Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и Азербайджаном. На востоке от него расположены Кавказские горы, а на западе - обширные степи Центральной Азии.

Каспийское море занимает площадь 386 400 квадратных километров - это больше, чем площадь Японии (378 000 квадратных километров).

Интересно, что его самая глубокая точка находится на глубине 1025 метров ниже поверхности моря, и считается, что в озере содержится около трети всех внутренних поверхностных вод Земли.

Каспийское море также является крупнейшим соленым озером на Земле. В нем находится 50 островов, и оно является важным местом с точки зрения биоразнообразия. Здесь обитают каспийский тюлень и шесть видов осетров, а также сотни видов рыб и беспозвоночных.

Ученые пытались объяснить, как популяция тюленей попала в этот замкнутый водоем, и последние исследования предполагают, что они переместились по сети рек из Арктики, которые с тех пор исчезли. В Каспийском море также можно встретить множество птиц, мигрирующих между Европой, Азией и Африкой.

Однако недавние исследования предупреждают о том, что озеро может уменьшиться в размерах из-за глобального потепления. Ученые из Университета Лидса предсказали, что к 2100 году площадь, превышающая площадь Исландии, может испариться.

Второе по величине озеро в мире - озеро Верхнее, которое граничит с Канадой и США. Это также крупнейшее пресноводное озеро в мире.

Какой самый большой вулкан на Земле

Самый большой известный вулкан в мире находится в море. Массив Таму расположен на возвышенности морского дна в Тихом океане, примерно в 1600 км к востоку от Японии.

Его площадь составляет 310 000 квадратных километров, а его "корни" простираются примерно на 30 километров в земную кору. Для сравнения, площадь штата Вашингтон в США составляет 184 661 квадратный километр.

Вас также могут заинтересовать новости: