Эксперт назвал истинную цель заявления Трампа о передаче Байденом оружия для Украины

Вероятно, президент США перестраховывается на тот случай, если что-то пойдет не так, считает Жмайло.

Заявление президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о передаче Украине оружия его предшественником Джо Байденом направлено на внутреннюю аудиторию. Об этом в эфире Украинского радио сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Отвечая на вопрос о том, почему Трамп обвинил своего предшественника в том, что тот якобы отдавал Украине много американского вооружения на сотни миллиардов долларов, Жмайло отметил, что это делается для того, чтобы "перестраховаться на будущее на тот случай, если что-то пойдет не так".

"Сваливать все на предшественников - это очень давняя концепция политиков. Если представить, сколько Украина взяла из запасов США в реальности, то цифры будут очень малы. Кроме того, Украина получала старое оружие", - подчеркнул эксперт.

Он привел пример, что ракеты PAC-3 для противоракетной системы Patriot - это разработка 1980-90 годов. Поэтому "циничность этого заявления Трампа зашкаливает".

"Оно направлено на внутреннюю аудиторию, чтобы обвинить предыдущую администрацию и переложить ответственность на Байдена, если что-то пойдет не так и запасов оружия не хватит для окончательного свержения иранского режима", - сказал Жмайло.

Эксперт пояснил, что здесь нужно делать поправку на внутриамериканский контекст, на приближающиеся промежуточные выборы и понимание того, что война может затянуться. Поэтому готовится основа для новых коммуникационных шагов, чтобы избежать политического поражения.

Жмайло также высказал мнение, что поставки оружия в ближайшие несколько недель могут упасть. Он отметил, что помощь Украине от США уменьшилась на 99%:

"Сейчас основное оружие закупается через программу PURL. Перенаправить купленное оружие на Ближний Восток – гораздо более сложный вопрос. Очевидно, что США хотят свернуть операцию против Ирана в ближайшие дни".

Оружие для Украины: что заявил Трамп

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп обвинил Байдена в том, что он передал слишком много оружия Украине. В то же время похвастался, что ему удалось восстановить эти запасы, и сейчас США имеют "практически неограниченный" запас оружия, с помощью которого войны можно вести "вечно".

Трамп также заявил, что запасы боеприпасов Соединенных Штатов "среднего и выше среднего класса" никогда не были больше и лучше, чем сейчас.

