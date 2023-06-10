Восстановить подачу воды по этому каналу, по самым оптимистичным прогнозам, можно будет не раньше следующей весны.

Отметки уровня воды в Каховском водохранилище уже сделали невозможным ее поставки по Крымскому каналу на полуостров.

Как сообщил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в телеэфире, после подрыва Каховская ГЭС смещена со своей оси, поэтому со временем ее нужно будет демонтировать.

"Уровень воды в водохранилище уже 11 метров (по состоянию на вчера, а на утро сегодняшнего дня уже 10.42 м – УНИАН). То есть мы четко понимаем, что это нет ни одного забора ни к одному городу, ни к ЗАЭС, ни к, тем более, Крымскому каналу. И пока не будет построена перемычка, пока не будет поднят до определенной отметки уровень воды, в Крым вода поступать не будет. Я более чем убежден, что даже построив перемычку, то ближайшая переспектива (возобновление поставок воды по Крымскому каналу) - это на следующий год весной... Когда мы деоккупируем Херсонскую область, Крым, построим перемычку и после паводка будем наполнять, то только тогда, после паводка, возможность такая может появиться. Не раньше", - сказал Сирота.

Он добавил, что восстановить ГЭС невозможно по техническим причинам.

"Каховская ГЭС уже восстановлению не подлежит. Это очевидно, потому что станция взорвана с середины, с нижних отметок, с паттерны. Взорван весь машинный зал и все агрегаты. ГЭС смещена со своей оси, поэтому нам нужно будет со временем ее демонтировать", - отметил Сирота.

Как сообщал УНИАН, специалисты уже начали разрабатывать проект строительства перемычки на верхнем водоеме Каховской ГЭС.

Россия взорвала плотину Каховской ГЭС 06.06.2023

Российские окупать взорвали Каховскую ГЭС ночью 6 июня 2023 года. В результате теракта большие территории по руслу реки Днепр были затоплены.

В Укргидроэнерго также предупредили, что в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могут оказаться опасные для здоровья химические вещества, а также возбудители инфекционных болезней из-за затопления кладбищ, уборных, свалок.

Оценивая масштабные последствия экоцида специалисты заявили, что предварительно, экологический ущерб от подрыва Каховской ГЭС уже превышает 55 миллиардов гривен.