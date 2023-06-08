Строительство займет не менее 2 месяцев.

Кабмин и специалисты уже начали разрабатывать проект строительства перемычки на Каховском водохранилище.

"Мы разрабатываем предварительный проект по построению перемычки, которая начнется, как только будет деоккупирована Каховка мы сразу приступим к построению перемычки", - рассказал в эфире национального телемарафона гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, строительство такой перемычки займет минимум 2 месяца, а работать придется 24/7. Отмечается, что надо будет перекрыть водоем верхнего уровня по Каховке, а затем делать такую же перемычку с нижнего уровня. Это позволит откачать всю воду и увидеть последствия подрыва. После этого можно будет демонтировать станцию, чтобы построить новую.

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"Нам нужно будет 2 месяца на верхнюю перемычку, 2 месяца на нижнюю перемычку. Мы перекроем, остановим этот поток воды, чтобы мы начали потихоньку накапливать Каховское водохранилище", - сказал Сирота.

По предварительным подсчетам, для постройки перемычки и демонтажа старой станции необходимо год. При этом строительство новой станции займет примерно 5 лет.

Уничтожение Каховской ГЭС

6 июня ночью российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС, в результате чего станция была уничтожена, а водохранилище постепенно мелеет.

В "Укргидроэнерго" сразу заявили, что после полной деоккупации украинских территорий вместо разрушенной россиянами Каховской ГЭС очень быстро будет построена новая станция.

"Станция восстановлению не подлежит, она полностью разрушена, пол станции находится под водой, идет размыв. Мы понимаем, что нам придется очень быстро строить новую станцию. Мы построим на том же месте более красивую и мощную станцию, и они это будут видеть", - подчеркнул Сирота.

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