Предприниматели Прикарпатья массово жалуются на произвол ДВБ Нациполиции Франковщины, которая в связке с Надворнянским ТЦК запугивает местный бизнес, инициируя массовые аресты земельных участков Буковеля по надуманным основаниям.

Об этом пишет директор Института мировой политики Евгений Магда.

По его словам, местные силовики под руководством начальника местного ДВБ Нацполиции Романа Яцкива разрушают инвестиционную привлекательность региона, уничтожая туристический бизнес.

"Прикарпатье в течение 3.5 последних лет стало объектом не только отдыха, но и инвестиционной активности украинцев. Откровенно говоря, для инвестиций в условиях войны вариантов в Украине не так много, поэтому развивать туристический бизнес выглядит привлекательным вариантом. Настолько привлекательным, что ДВБ Ивано-Франковского управления Национальной полиции решил заняться совместительством и работать "санитаром туристического бизнеса"", - отметил политолог.

Магда подчеркнул, что местная полиция в рамках "соблюдения законности" арестовала почти половину земельных участков Буковеля. К предпринимателям правоохранители приходят вместе с представителями Надворнянского ТЦК, которые, по словам эксперта, активизируются во время "высокого сезона" в Буковеле - зимой и в июле-августе.

Политолог отметил, что в рамках облав правоохранители пришли даже в местный Парк Динозавров.

"Хотя, казалось бы, что он мог нарушить в нынешней ситуации? Однако суровые прикарпатские силовики действуют решительно, и динозавры балансируют на грани ареста, несмотря на своевременную уплату налогов и волонтерскую деятельность хозяином центра развлечений", - пишет Магда.

По его словам, прикарпатские силовики действуют вопреки обещанию президента Владимира Зеленского и Юлии Свириденко прекратить незапланированные проверки бизнеса.

Напомним, ранее проблему произвола правоохранителей на Прикарпатье поднял экс-глава Луганской ОГА Георгий Тука, который утверждает, что руководитель Департамента внутренней безопасности Нацполиции Ивано-Франковской области Роман Яцкив действует при поддержке главного оперуполномоченного-инспектора Ярослава Зеля. По его словам, людям, владеющим земельными участками по 10-20 лет и более, арестовывают землю и блокируют бизнес на основании якобы найденных нарушений в оформлении земельной документации 20-летней давности. По данным Туки, который ссылается на предпринимателей, за прекращение преследования руководство ГВБ требует у них $100 тыс.