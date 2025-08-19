В 2024 году больше заграницу продали только Китай и Индия.

За прошлый год Украина экспортировала 85,8 тыс. тонн меда, уступив по этому показателю только Китаю (169,6 тыс. тонн) и Индии (94,8 тыс. тонн). Об этом сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса.

Эксперты отмечают, что Украина относительно недавно заявила о себе, как о мощном игроке на рынке меда, но уверенно наращивает на нем свое присутствие. Продаем сладкий продукт мы преимущественно в страны Старого света и США. Так, топ-5 потребителей украинского меда в 2024 году выглядят следующим образом:

Германия - 18,9 тыс. тонн;

США - 12,1 тыс. тонн;

Польша - 9,7 тыс. тонн;

Франция - 9,6 тыс. тонн;

Бельгия - 7,1 тыс. тонн.

Среди остальных покупателей украинского меда оказались Турция, Великобритания, Япония, Швейцария, Канада, Катар, Иордания.

Впрочем, уже в 2025 году экспорт меда из Украины может сократиться из-за введения квот на поставки украинской агропродукции в Европейский Союз. В УКАБ отмечают, что ранее, до так называемого "торгового безвиза", квоты на ввоз украинского меда могли быть исчерпаны с молниеносной скоростью - уже по состоянию на 4 января.

Украина действительно уже успела полностью или почти полностью исчерпать квоты ЕС на молоко, мед, яйца и сахар.

Как известно, с 6 июня Еврокомиссия возобновила квоты и пошлины на украинскую аграрную продукцию, которые не действовали с начала полномасштабной войны. Поэтому объемы экспорта меда из Украины в ЕС в этом году точно будут меньше 2024 года.

Внутри страны мед тем временем успел подорожать за год более чем в полтора раза.

Эксперты не прогнозируют снижение цены на внутреннем рынке по объективным причинам - это и последствия боевых действий, и большой спрос на фоне ограниченного предложения.

