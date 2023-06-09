По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, у американских шпионских агентств до сих пор нет веских доказательств, чтобы определить, кто уничтожил дамбу.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена говорит, что американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на Каховской плотине незадолго до ее обрушения. При этом американские аналитики до сих пор не знают, кто вызвал разрушение плотины и как именно это произошло.

Издание The New York Times пишет, что спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, обнаружили тепловую сигнатуру, соответствующую сильному взрыву незадолго до обрушения плотины, выпустившего огромные паводковые воды вниз по течению.

Аналитики американской разведки подозревают, что за разрушением плотины стоит Россия, сказал высокопоставленный представитель администрации на условиях анонимности. Но он добавил, что у американских спецслужб до сих пор нет веских доказательств того, кто несет ответственность.

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Сейсмические данные, полученные обсерваторией NORSAR в Норвегии, также подтверждают теорию о том, что во вторник в 2:54 по местному времени возле Каховской плотины произошел крупный взрыв, когда сооружение рухнуло. В заявлении NORSAR говорится, что сигналы, полученные со станции в 385 милях от плотины, явно указывают на взрыв.

Инженеры и эксперты по боеприпасам заявили, что преднамеренный взрыв внутри Каховской плотины, которая контролируется Россией, скорее всего, стал причиной ее обрушения. Они добавили, что разрушение конструкции или атака снаружи плотины были возможными, но менее правдоподобными объяснениями.

Представитель администрации не исключил возможности того, что предшествующее повреждение плотины или повышение давления воды могли способствовать обрушению, но американские официальные лица считают, что взрыв, будь-то преднамеренный или случайный, был вероятным спусковым крючком.

Эксперты предупредили, что имеющиеся доказательства очень ограничены, но они сказали, что взрыв в замкнутом пространстве, когда вся его энергия направлена на структуру вокруг него, нанесет наибольший ущерб. Даже в этом случае, по их словам, для прорыва плотины потребуются как минимум сотни фунтов взрывчатки.

Взрыв бомбы или ракеты извне оказал бы на плотину лишь небольшую часть их силы, и для достижения аналогичного эффекта потребовалось бы во много раз большее взрывчатое вещество.

Служба разведки Украины, СБУ, говорит, что продолжает собирать доказательства в поддержку своих утверждений о том, что Россия разрушила плотину. В пятницу украинская разведка опубликовала переведенную на английский язык аудиозапись, которая, как утверждается, была сделана между двумя российскими солдатами и является доказательством того, что российские силы организовали разрушение плотины.

Один из собеседников говорит, что украинские силы не производили разрушений. "Это была наша диверсионная группа, — говорит спикер. Хотели как бы напугать этой плотиной. Все пошло не так, как планировалось, но больше, чем они планировали".

Украинцы не предоставили основных деталей, которые позволили бы провести независимую проверку записи, в том числе, кто были участники, почему спикер мог знать о том, что произошло и почему кто-то мог подслушивать именно этот звонок.

Артем Дехтяренко, пресс-секретарь СБУ, сообщил в письменном сообщении, что звонок состоялся в четверг, но другие подробности, такие как местонахождение и личности говорящих, не разглашаются, поскольку "эта запись является элементом уголовного производства".

Российские официальные лица предложили ряд различных объяснений разрушения, в том числе обвинили Украину в саботаже, не представив доказательств и не объяснив, как Украина могла получить доступ к плотине.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

Ночью 6 июня 2023 года россине подорвали Каховскую ГЭС, что привело к масштабным затоплениям и поставило под угрозу работу Запорожской АЭС.

В свою очередь российская власть отрицает свою вину в подрыве Каховской ГЭС и пытается заверить, что это сделал "киевский режим".

В то же время в Белом доме заявили, что Россия несет ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Такое же мнение высказали и в Европейской комиссии.

А вот в управление ООН по правам человека заявили, что пока не может оценить, является ли разрушение Каховской ГЭС в Украине военным преступлением.

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