Отмечается, что фактическим организатором политической кампании Залужного стала депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

Бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный открыл предвыборный штаб и начал тайно готовиться к следующим президентским выборам. Об этом сообщила американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на собственные источники.

Она рассказала, что Залужный открыл в Лондоне предвыборный штаб, в который идет набор сотрудников. Ливингстон заявила, что руководителем назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.

По данным журналистки, фактическим организатором политической кампании Залужного стала народная депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар. Она занимается всеми деталями в качестве заместителя руководителя кампании.

Видео дня

Ливингстон добавила, что экс-журналистка BBC News Украина Оксана Тороп будет заниматься медиаосвещением политической кампании Залужного. В прошлом она активно освещала деятельность Залужного на посту главнокомандующего ВСУ.

Ливингстон поделилась, что также к команде Залужного присоединилась заместитель директора НАБУ Полина Лысенко. Она возглавляет международную деятельность.

Кроме того, по словам журналистки, предвыборную кампанию Залужного экс-глава наблюдательного совета "Укроборонпром" Сергей Пашинский.

Британия поможет Украине провести первые выборы после войны

Ранее стало известно, что Великобритания поможет Украине провести первые президентские выборы после завершения полномасштабной войны. Избирательные комиссии двух стран подписали новое соглашение о сотрудничестве.

Центральная избирательная комиссия Украины подтвердила, что новое соглашение поможет укрепить демократические ценности в Украине. Назвав это "знаковым моментом", комиссия добавила, что речь также идет о противодействии дезинформации, а также о помощи в организации голосования из-за рубежа.

Вас также могут заинтересовать новости: