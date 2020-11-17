В компании отметили, что график ремонта "был поломан из-за недальновидных решений министерства".

В ГП «НАЭК «Энергоатом» опровергли утверждения Министерства энергетики и угольной промышленности о якобы необоснованной позиции предприятия относительно причин подорожания электроэнергии.

В пресс-службе ГП напомнили, что именно Минэнерго является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом комплексе: «Министерство формирует и утверждает прогнозный баланс электрической энергии в объединенной энергосистеме Украины».

«Кроме того, напоминаем, что наибольшие падения объемов производства электроэнергии и проблемы возникли именно из-за введенных в апреле 2020 года балансовых ограничений (от которых Минэнерго почему-то открещивается). Тогда министерство пересмотрело прогнозный баланс объединенной энергосистемы Украины на 2020 год и сократило объем товарной продукции Энергоатома с 80,6 млрд кВт-ч до 73,7 млрд кВт-ч. Такое решение профильного министерства не учитывало ни технических нормативов эксплуатации энергоблоков АЭС, ни графиков планового ремонта», – говорится в сообщении.

В Энергоатоме подчеркнули, что график ремонта энергоблоков АЭС разрабатывался заранее и учитывал многочисленные факторы, в частности: балансовый нагрузки, времена года, технические нормы и правила: «Но из-за недальновидных решений министерства этот график был поломан, что привело к смещению сроков выполнения регламентных ремонтных работ на энергоблоках Запорожской и Ровенской АЭС. Впервые в истории отечественной атомной отрасли три энергоблока были выведены в резерв на период от одного до трех месяцев, а остальные работали с ограничениями мощности от 10 до 40%».

«Спикеры Минэнерго и лично врио министра на всех информационных площадках непрерывно говорили о «падении спроса» на электроэнергию внутри страны – из-за якобы «неслыханного сокращения промпроизводства» и «коронакризиса», настаивая на необходимости ограничения атомной генерации из-за «профицита» электроэнергии. Соответствующее решение Антикризисного штаба при Кабмине по представлению Минэнерго привело к ежемесячным убыткам НАЭК «Энергоатом» на уровне 1–1,5 млрд грн из-за балансовых ограничений производства электроэнергии на АЭС», – отметили в компании.

В ГП добавили, что результатом решений Минэнерго стал рост производства электроэнергии тепловыми электростанциями, доля которых в общем энергобалансе страны в периоды максимального искусственного ограничения мощности энергоблоков АЭС стала превышать обычно наибольшую долю атомной генерации:

«О том, какие угрозы несет введено искусственное ограничение мощности украинских АЭС и какие технические последствия это повлечет, Энергоатом неоднократно предупреждал профильное министерство».

Относительно сроков выполнения ремонтов на энергоблоках АЭС, в ГП напомнили, что, например, плановый ремонт энергоблока №2 ЗАЭС должен был начаться в начале июня: «Однако в конце апреля Минэнерго вводит необоснованные балансовые ограничения, и блок, имея мощность 1000 МВт, выдает лишь 580 МВт, затем вообще на три недели выводится в резерв, далее снова работает с ограничением почти в 40% от установленной мощности. В итоге смещается срок использования ядерного топлива, в соответствии плановый ремонт также начинается почти на два месяца позже. Таким образом, ремонт, который должен был бы закончиться в начале сентября, закончился только в ноябре. Именно искусственные ограничения производства электроэнергии на АЭС в период апреля – августа привели к текущей ситуации».

Отмечается, что аналогичная история происходила и с обслуживанием 4-го и 5-го энергоблоков Запорожской АЭС.

Отдельно в Энергоатоме подчеркнули, что уже на начало ноября энергоблоки №2 и №4 ЗАЭС были готовы к запуску: «Но в соответствии с разрешением Госатомрегулирования подключение к сети энергоблока №4 ЗАЭС состоялось лишь 14 ноября. Энергоблок №2 ЗАЭС готов к набору параметров и подключению к сети и находится в ожидании пускового совещания с участием Госатомрегулирования, которое запланировано на 19 ноября. С учетом этого ожидаемый срок подключения блока к сети – не позднее 25 ноября 2020 года. Учитывая определенные законодательством сроки лицензирования эксплуатации энергоблоков АЭС в сверхпроектный период, ожидаемый срок подключения энергоблока №5 ЗАЭС – 20 декабря 2020 года».

При этом в Энергоатоме обратили внимание Минэнерго на то, что они работают в рамках утвержденного баланса: «Даже с учетом смещения графика планового обслуживания энергоблоков, не было ни одного месяца, когда бы компания не выполнила и даже перевыполнила установленные Министерством нормы. Для примера, в ноябре балансом для атомной генерации предусмотрено производство 6 млрд 85 млн кВт-ч электроэнергии, тогда как по прогнозу Энергоатома производство на АЭС составит по итогам месяца 6 млрд 101 млн кВт-ч».

Выход энергоблоков из ремонта в компании назвали чисто техническим вопросом, который не влияет на общую загруженность энергосистемы: «Компания не может и не должна нести ответственность за неразумное планирование нагрузки министерством».

«Мы понимаем позицию Минэнерго, что в условиях колоссальных проблем в энергетической системе Украины, кризиса неплатежей, обострения старых нерешенных проблем, в частности в угольной отрасли, пришло время переложить ответственность за собственные просчеты на другие органы власти и субъекты энергорынка», – отметили в Энергоатоме.

В компании подчеркнули недопустимость принятия некомпетентных решений, предоставления искаженной и необъективной информации о ситуации в отрасли в другие органы власти, средствам массовой информации и обществу, а также информационных атак:

«Продолжение этих действий может привести к полной разбалансировке энергетической системы и непредсказуемым последствиям».

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Автор: УНИАН