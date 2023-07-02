США не продают россиянам специальных реагентов.

Российская нефтеперерабатывающая отрасль может столкнуться с проблемой производства бензина, потому что специальные реагенты для переработки были куплены в США.

Как заявил кандидат экономических наук Иван Ус в эфире Эспрессо, санкции работают против России.

"Относительно проблем с горючим - они в России вполне возможны. Для того, чтобы его получать российская нефтеперерабатывающая отрасль использовала реагенты, которые она покупала прежде всего в США. Из-за санкций они их покупать не могут", - сказал он.

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Ус добавил, что возникает ситуация о которой предупреждал в 2014-15 годах один из российских финансистов.

"Он говорил о том, что нефть может быть очень дорогой, но из-за того, что она зависит от реагентов, то РФ ничего не получит от этого. Потому что нефть нельзя будет переработать в бензин. Это также будет влиять на бензин на АЗС в самой России", - подытожил экономист.

Нефтяные санкции против РФ

3 декабря Совет Европейского Союза приняла решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов за баррель.

5 декабря 2022 г. нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если ее закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

9 декабря 2022 года стало известно о том, что Россия рассматривает возможность сокращение добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

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