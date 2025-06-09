Сейчас яхта направляется к берегам Израиля, все пассажиры будут отправлены в свои страны.

Израильские военные остановили и взяли под свой контроль судно со шведской активисткой Гретой Тунберг возле берегов Газы. Власти страны заявили, что яхта направляется в порт в Израиле, и "медиа-провокация не удалась".

Как пишет Reuters, яхта Madleen намеревалась доставить символическую помощь в сектор Газа в понедельник и повысить международную осведомленность о гуманитарном кризисе в этом районе. Среди 12 членов экипажа — были шведская активистка по защите климата Тунберг и французский депутат Европейского парламента Рима Хассан.

Однако ночью судно было остановлено, и на борт поднялись израильские военные. По данным Reuters, судно было окружено квадрокоптерами и вертолетами, после чего над ним распылили неизвестное вещество. После этого на борт поднялись вооруженные военные, а связь с судном временно полностью исчезла.

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"Экипаж "Флотилии свободы" был арестован израильской армией в международных водах около 2 часов ночи", — написала Хассан позже в X. На фотографии изображен экипаж, сидящий на судне, все в спасательных жилетах, с поднятыми вверх руками.

Вскоре после этого Министерство иностранных дел Израиля подтвердило, что судно находится под контролем Израиля.

"Селфи-яхта" "знаменитостей" благополучно направляется к берегам Израиля. Ожидается, что пассажиры вернутся в свои страны", — написало министерство в X. - "Есть способы доставить помощь в сектор Газа — и они не связаны с селфи в Instagram".

Все пассажиры были в безопасности и невредимы, позже добавило министерство. "Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено".

Конфликт Греты Тунберг с Израилем

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил военным не допустить, чтобы миссия активистов с Гретой Тунберг достигла сектора Газа.

"Антисемитке Грете и ее коллегам-пропагандистам ХАМАС я четко говорю: вам следует повернуть назад, потому что вы не доедете до Газы", - отметил Кац.

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