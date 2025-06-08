Голос Владислава Горая знал весь мир, говорят в театре.

На Сумщине в воскресенье, 8 июня, выполняя волонтерскую миссию, погиб солист Одесской национальной оперы, заслуженный артист Украины Владислав Горай. Об этом говорится в сообщении на странице театра в фейсбуке.

Отмечается, что он был "тенор мирового уровня, волонтер, отец, Человек большого сердца".

"Голос Владислава Викентьевича знал весь мир, а сердце принадлежало Украине. Владислав был не только талантом сцены - он был примером силы, достоинства и доброты в жизни. Даже в самые темные времена не оставался в стороне - помогал, волонтерил, поддерживал", - рассказали в Одесской национальной опере.

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Коллектив театра выразил соболезнования родным, близким, друзьям артиста и всему художественному сообществу. Детали о месте и времени прощания пообещали сообщить позже.

Другие потери на войне

Недавно УНИАН сообщал, что в боях за Украину погиб актер Назар Малик. Он пал с оружием в руках 22 мая 2025 года. Малик оборонял Украину на Покровском направлении и служил в Вооруженных силах с 2024 года. Павший защитник был родом из Крыма.

Также 12 мая 2025 года на войне погиб звезда "Дизель шоу" и ведущий Максим Нелипа. Он стал на защиту Украины в начале полномасштабного вторжения, весной 2022 года. Был ранен на фронте и перенес несколько операций. До большой войны Нелипа вел программы "Кто там?" и "Подъем". Также он участвовал в популярном проекте "Танцы со звездами", где выступал в паре с Еленой Шоптенко. Впоследствии он присоединился к "Дизель-шоу".

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