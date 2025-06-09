Он угрожает ЕС ветировать санкции против Москвы.

Словакия будет блокировать любые европейские санкции против Российской Федерации, если они будут вредить интересам страны.

Как пишет Politico, об этом во время пресс-конференции заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Он назвал парламентскую резолюцию, в которой правительство призывают не голосовать за новые санкции Евросоюза против России, если они будут вредить национальным интересам Словакии, сильным политическим инструментом, на который сможет опираться:

"Если будут санкции, которые навредят нам, я никогда за них не проголосую. Я заинтересован быть конструктивным игроком в Европейском Союзе, но не за счет Словацкой Республики".

Словакия и ЕС

Как известно, Братислава демонстрирует смену внешнеполитического вектора - от активной проукраинской и проевропейской позиции к осторожному сближению с Россией, с акцентом на национальные интересы и энергетическую безопасность

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Напомним, одним из первых шагов нового правительства Фицо после прихода к власти стало прекращение поставок вооружения Украине.

Премьер неоднократно выступал с критикой санкций против России, утверждая, что они больше вредят Европе, чем Москве. Он также говорил о необходимости "баланса" во внешней политике.

Напомним, что его визит в Москву вызвал мощную волну критики внутри Словакии и за ее пределами. Лидер оппозиции Михал Шимечка назвал поездку "позором" и "предательством национальных интересов".

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