Если потери производства подтвердятся - это серьезный удар по электронной "броне" российской армии.

В Чебоксарах Чувашской республики РФ прилетело по заводу "ВНИИР-Прогресс". Местные власти уже подтвердили попадание по предприятию, которое немедленно остановило работу.

"Два БПЛА упали на территории АО "ВНИИР", из-за чего принято решение о приостановлении производства", - сообщил глава региона Олег Николаев.

По сообщению талеграм-канала ASTRA, на этом заводе выпускают ключевой элемент российской защиты от украинских систем радиоэлектронной борьбы - антенны "Комета" для крылатых, баллистических ракет, а также для ударных БПЛА.

Видео дня

Как отметил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, "ВНИИР-Прогресс" входит в холдинг "АБС Электро" и годами производил аппаратуру двойного назначения: от электронных модулей до полноценных РЭБ-защитных систем. Он добавил, что в 2022 году именно этот завод был идентифицирован как производитель "Кометы" после разборки трофейного БПЛА.

После сегодняшней атаки завод прекратил работу.

"Если потери производства подтвердятся - это серьезный удар по электронной "броне" российской армии. Потому что без "Кометы" их птички снова начнут падать - под аккомпанемент украинских помех", - подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что удар по "ВНИИР-Прогресс" - это не просто попадание, а исключение целого сегмента защиты российских военных дронов.

Также ночью и утром в РФ дроны атаковали объекты в Нижегородской, Тамбовской и Воронежской областях.

Что такое "Комета-М"

Система "Комета-М" - это приемник спутникового сигнала с технологией CRPA (фазированная антенная решетка), способной отсекать РЭБ-сигналы снизу и по бокам, усиливая "чистый" сигнал от спутников. Этой антенной оборудованы "Орланы", "Шахеды" и планирующие бомбы ФАБ с УМПК.

Удары Украины по РФ

6 июня на нефтебазе возле аэродрома Энгельс после удара дронов масштабный пожар. Эту базу несколько месяцев назад уже атаковали украинские беспилотники. Тогда она пылала несколько дней.

А вчера стало известно, что пожар на этом объекте до сих пор не могут погасить.

Вас также могут заинтересовать новости: