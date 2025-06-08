Огурцы являются хорошей и освежающей закуской.

Огурцы выращивают и наслаждаются ими в течение тысяч лет, поэтому сегодня они являются основным продуктом во многих кухнях мира. Их можно найти везде: в бутербродах, супах, азиатских блюдах и различных салатах. Об этом пишет USA Today.

"Людям нравится, что огурцы сами по себе являются освежающей закуской и столь же универсальной и сытной", - отметила зарегистрированный диетолог и консультант по питанию Джен Мессер.

Однако, по словам специалистов, некоторым группам людей может быть полезно есть огурцы в умеренных количествах.

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Огурцы являются фруктами или овощами?

По словам зарегистрированного диетолога Алекс Ларсон, с ботанической стороны, огурцы это фрукты, ведь они вырастают из цветка огуречного растения и содержат семена. Однако в кулинарном контексте "огурцы чаще всего рассматриваются как овощи".

Полезны ли огурцы?

Независимо от того, какой сорт вы любите, огурцы имеют преимущества для здоровья. К примеру, один огурец среднего размера, имеет много питательных веществ, таких как кальций, магний, цинк, марганец, фосфор, витамин С, витамин К, около 1,3 грамма белка и более 1 грамма пищевых волокон, заверили в Министерстве сельского хозяйства США.

"Содержание витамина К важно для свертывания крови и здоровья костей, а витамин С повышает иммунную функцию и поддерживает здоровье кожи", - отметила Мессер.

По ее словам, огурец среднего размера содержит почти 400 миллиграммов калия, который помогает улучшить кровяное давление и поддерживает работу мышц и нервов.

В то же время Ларсон добавила, что огурцы богаты и антиоксидантами, которые могут иметь противовоспалительные свойства.

"Высокое содержание воды в них также поддерживает гидратацию и может способствовать мягкой детоксикации", - заверила эксперт.

Мессер отметила, что огурцы также могут иметь антидиабетические свойства, что помогает регулировать уровень сахара в крови и снижать уровень липидов.

"Экстракты огурцов известны своим успокаивающим воздействием на кожу, помогая уменьшить отеки, раздражение и солнечные ожоги", - добавила диетолог.

Можно ли ежедневно есть огурцы?

Несмотря на то, что огурцы являются безопасными и полезными для здоровья, они имеют некоторые недостатки.

"Огурцы содержат кукурбитацины, которые в больших количествах могут быть токсичными и вызывать желудочно-кишечный дискомфорт, включая тошноту и диарею", - пояснила Мессер.

Поэтому огурцы могут быть не очень полезными для людей с чувствительной пищеварительной системой или желудочно-кишечными заболеваниями.

"Огурцы обладают антитромбоцитарными свойствами, которые могут взаимодействовать с антикоагулянтами или антитромбоцитарными препаратами и потенциально повышать риск кровотечения", - предупредила Мессер.

В то же время Ларсон говорит, что огурцы являются здоровым дополнением к любой диете, "предлагая сытный хруст с дополнительной пользой для здоровья".

Другие полезные продукты для людей

Ранее эксперты рассказали, что семена подсолнечника - суперфуд, который люди недооценивают. По словам специалистов, эти семена поддерживают здоровье сердца, щитовидной железы и иммунной системы, а также помогают контролировать уровень сахара в крови и чувство голода.

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