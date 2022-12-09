Конкретных решений у РФ на данный момент нет.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Россия рассматривает возможность сокращения добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на решение западных стран о введении потолка цен на нефть.

Как заявил президент страны-агрессора Владимир Путин, Россия сейчас рассматривает "варианты реагирования", а окончательный вариант ответа будет вскоре зафиксирован в его президентском указе, сообщает ТАСС.

"Что касается нашей реакции, то я уже говорил: мы просто не будем продавать в те страны, которые такие решения принимают. Мы подумаем, может быть, даже о возможном, я сейчас не говорю, что это решение, мы подумаем при необходимости о возможности сокращения добычи", - заявил Путин.

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Он также добавил, что конкретных решений у РФ на данный момент нет.

"У нас есть договоренность с ОПЕК+ по известной планке добычи. Мы подумаем, что дополнительно, если потребуется. Я имею в виду сейчас Россию. Мы думаем на этот счет. Решений пока никаких нет. Ну а конкретные шаги будут изложены в указе президента России, который выйдет в ближайшие несколько дней", - заявил президент страны-агрессора.

Война в Украине и нефтяные санкции против РФ:

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря 2022 года вице-премьер РФ Александр Новак заявил о том, что страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

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