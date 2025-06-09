Неправильная стирка может испортить как сами джинсы, так и другую одежду, которая стирается вместе с ними.

Джинсы - предмет гардероба едва ли не каждого человека. Поэтому нужно знать, как их стирать, чтобы одежда после этого осталась в наилучшем виде. Издание HouseDigest рассказало о самых распространенных ошибках, которые допускаются при стирке джинсов.

Перед стиркой на джинсах обязательно нужно застегнуть все молнии, пуговицы и кнопки. Таким образом вы убережете одежду от потери формы. Расстегнутые молнии и пуговицы могут привести к растяжению или деформации изделия.

Кроме того, острые металлические зубцы на незастегнутых молниях могут зацепляться за части стиральной машины или другую одежду и повредиться. Также они могут порвать другие, более деликатные, предметы одежды, которые будут стираться с джинсами.

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Стоит также убедиться перед стиркой, что карманы пустые. Иначе оставленные конфеты или салфетки могут еще больше испачкать изделие. Кроме того, ключи или другие металлические предметы, которые вы забудете достать из карманов, могут повредить стиральную машину.

Если джинсы потертые или порванные, скрепите концы зажимами для носков, чтобы они не разорвались еще больше. Или же положите такие джинсы в большой сетчатый мешок, чтобы продлить срок их службы. Кроме того, не забудьте залатать любые дыры перед стиркой джинсовой ткани, чтобы предотвратить усиление разрывов. Вы также должны вывернуть джинсы наизнанку, если не хотите, чтобы они выцвели или потеряли цвет.

Эксперты отмечают, что не только джинсы, но и другую одежду следует застегнуть на молнию или пуговицы перед стиркой. Как и в случае с джинсовой тканью, это защитит их форму, чтобы они дольше имели прекрасный вид. То же касается крючков на вашем белье, юбках, платьях.

Однако пуговицы на рубашках, в частности на манжетах и воротниках, нужно, наоборот, расстегнуть, чтобы рубашка "дышала" и пуговицы не оборвались. Застегнутые рубашки также могут потерять свою форму из-за интенсивного движения в барабане, что приведет к их растяжению или деформации.

Ранее УНИАН рассказывал о девяти видах вещей, которые надо стирать только наизнанку. Эксперт по уборке Мэри Гальярди говорит, что необходимость выворачивать вещи зависит от ситуации. Защитить не будет лишним одежду, склонную к образованию затяжек и колтунов. Носки, футболки, полотенца, простыни и рубашки можно бросать в стирку, не выворачивая.

В то же время эксперт по уходу за бельем Том Чекони советует обязательно обращать внимание на бирку с рекомендациями по уходу за вещью перед тем, как забросить что-то в стиралку.

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