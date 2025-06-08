Президент Украины призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги из-за опасности, которую несет Россия.

В течение ближайших дней обязательно необходимо реагировать на каждый сигнал воздушной тревоги, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения к нации. "Берегите себя, пожалуйста. Берегите себя, берегите Украины", - добавил глава государства.

Кроме того, в Telegram он подчеркнул, что сейчас также важно увеличивать давление на Россию. В частности, это касается усиления санкций. "Надо искать варианты, как использовать замороженные российские активы в пользу нашей обороны. Россия прекрасно понимает только один язык - язык силы", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что российская сторона, как и всегда, пытается в различных вопросах, включая обмены военнопленными и телами военных, "разыграть грязную политическую и информационную игру".

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"Важно, чтобы был результат. Важно, чтобы люди вернулись домой. Верим, что удастся продолжить обменный трек. И со своей стороны все для этого делаем", - отметил он.

Удары России по Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал о трагических последствиях после удара России по Украине в ночь на 6 июня. По словам главы государства, 80 человек пострадали в эту ночь. Есть погибшие. Взрывы были во многих областях Украины.

Последний массированный удар дочь Келлога публично обратилась к своему отцу. "Шумная ночь в Киеве. У меня странное ощущение, что русские не хотят мира", - написала она.

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