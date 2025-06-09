В Южной Америке обнаружили неизвестную группу людей, бесследно пропавшую 6000 лет назад

Генетические следы этой первобытной популяции полностью отсутствовали во всех других геномах, возраст которых не превышал 2000 лет.

Первые люди, ступившие на землю Южной Америки, принадлежали к ранее неизвестной группе охотников-собирателей. Однажды она бесследно исчезла, что стало большой загадкой для ученых, пишет IFLScience.

В своем исследовании ученые рассказали, что загадочная популяция, которая первой пересекла сухопутный мост из Центральной Америки в северную Колумбию около 6000 лет назад, не имеет никакого отношения к южноамериканским сообществам, существовавшим в течение последних двух тысячелетий.

"То, что генетические следы первоначального населения полностью исчезли, является необычным явлением, особенно в Южной Америке", - заявила соавтор исследования Андреа Касас-Варгас.

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Всего ученые проанализировали ДНК 21 древнего человека с плато Богота, датированного периодом от 6000 до 500 лет назад. Так они обнаружили существование этой доиспанской группы на высокогорном участке под названием Чекуа.

"Наши результаты показывают, что жители Чекуа происходят от самой ранней популяции, которая очень быстро распространилась и дифференцировалась по всей Южной Америке", - поделилась первая автор исследования Ким-Луиз Креттек.

Ученые пришли к выводу, что 6000-летние останки принадлежали южной линии коренных американцев. Именно они были ответственны за первое прибытие людей из Центральной в Южную Америку.

Интересно то, что генетические следы этой первобытной популяции полностью отсутствовали во всех других геномах, возраст которых не превышал 2000 лет. Ученые не смогли найти их ни в одной из современных групп коренных народов. Исследователи предположили, что в районе Боготы однажды произошла полная смена населения.

Кроме того, ученые пока не могут определить, как именно исчезло это древнее население. Тем не менее они заметили, что его исчезновение совпадает с появлением нового типа керамики, которое известно как керамический комплекс Эррера. Он появился около 3000 лет назад.

Исследование предполагает, что распространение выращивания кукурузы и гончарного дела по Южной Америке было обусловлено сменой населения, а не культурной диффузией. Ученые не исключают, что волна миграции в Южную Америку полностью заменила прежних жителей региона.

Как древние люди появились в Европе

Ранее археологи из Университета Глазго заявили, что странные каменные круги, которые были найдены на острове Скай в Шотландии, могут быть доказательством древнейшего заселения человеком холодного северо-запада страны. Они отметили, что это открытие является важным.

Отмечается, что подобные находки являются доказательством того, что на этой шотландской территории, которая находится ниже современного уровня моря, вероятнее всего, была большая концентрация первобытной человеческой популяции.

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