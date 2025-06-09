Он назвал президента диктатором.

Американский сенатор от штата Алабама Томми Тубервиль заявил, что в войне в Украине виноваты "обе стороны", а президент Владимир Зеленский якобы хочет "заманить" в это противостояние НАТО.

Как пишет The Hill, соответствующие заявления он сделал во время выступления на радиошоу "Cats Roundtable". "Нет никаких сомнений, потому что он (Зеленский, - УНИАН) не может выиграть эту войну самостоятельно. Он знает, что проиграет", - сказал политик от Республиканской партии.

Также Тубервиль прокомментировал операцию Службы безопасности Украины под кодовым названием "Паутина", в результате которой была поражена стратегическая авиация Российской Федерации. Именно эти самолеты использовались для массированных обстрелов страны:

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"Они заехали на грузовиках на 2000 миль в Россию. У них были беспилотники, спрятанные в кузовах этих грузовиков. Они приблизились к целям, открыли эти грузовики, беспилотники вылетели и уничтожили около 40 больших самолетов, которые Россия использует в своем ядерном арсенале. Это было опустошительно. Опять же, виноваты обе стороны. Давайте покончим с этим. И президент Трамп - единственный, кто может это сделать".

Кроме того, сенатор Соединенных Штатов Америки назвал украинского президента диктатором, который создал для его страны "всевозможные проблемы".

"У нас есть много денег, которые исчезли. Неизвестно, куда они делись. Я думаю, что обе эти [страны] потеряли от 500 до 700 тысяч человек. Это опустошительно для мира", - сказал он.

Критика Украины от Трампа

Президент Соединенных Штатов неоднократно выступал с критикой в адрес Зеленского и самой Украины. Одним из самых резонансных случаев стало его публичное утверждение о том, что Зеленский является "диктатором без выборов".

Кроме того, Трамп неоднократно ставил под сомнение эффективность и прозрачность американской финансовой помощи Украине. Он заявлял, что часть средств "исчезла", а деньги тратились без надлежащего контроля.

Также американский президент обвинял Украину в развязывании войны - по его словам, причиной нападения РФ якобы стало ее решение вступить в Североатлантический Альянс.

Также известным стало его заявление о том, что у президента Зеленского "нет козырей" в переговорах с Российской Федерацией.

Как известно, Трампа и его администрацию все чаще критикуют за слишком мягкую позицию в отношении Москвы - он множество раз обещал наказать Кремль за отказ от мира, однако так этого и не сделал.

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