К настоящему времени уже известно, что мощнейший авиаудар пришелся на Ривненскую область.

Ривненская область пережила самую масштаную воздушную атаку за все время войны. Основной удар пришелся на город Дубно.

Об этом сообщил мэр города Ривне Александр Третяк. "Сегодня наша область пережила одну из самых жестких ночей: десятки "шахедов" и ракеты атаковали наш регион", - сообщил он.

Он добавил, что город Дубно принял на себя львиную долю этого удара.

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"Кремлевский карлик бьется в истерике, потому что чувствует бессилие", - высказался Третяк.

В свою очередь глава Ривненской областной госадминистрации Александр Коваль добавил, что ночь действительно была очень тяжелой для Ривненщины.

"Наша область получила мощный воздушный удар врага. По предварительной информации, одно гражданское лицо ранено.

Коваль отметил, что над областью силы противовоздушной обороны уничтожили большое количество враждебных целей.

"Больше информации о последствиях ночной атаки – впоследствии", – сказал он.

Помимо этого, уже стало известно, что в результате ночного налета на Киев в Дарницком районе повреждено офисное здание. По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, на месте работают службы, степень повреждений выясняется. Он отметил, что более детальная информация будет позже.

Кроме Ривненской области и Киевщины взрывы также раздавались в Тернопольской, Полтавской и Черкасской областях, в Харьковской, Сумской, Донецкой областях.

Кроме того сегодня рано утром польские и союзные самолеты были подняты по тревоге для защиты польского воздушного пространства из-за комбинированного удара России по Украине.

Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило, что РФ нанесла авиаудары по западной Украине, недалеко от границы с Польшей, поэтому предпринятые шаги направлены на обеспечение безопасности в регионах, граничащих с зонами риска.

"Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности польского воздушного пространства были запущены, и DO RSZ постоянно отслеживает ситуацию", - объявило командование в X.

В сообщении также говорится, что Оперативное командование Вооруженных сил вночь на 9 июня наблюдало интенсивную активность дальней авиации РФ, связанную с нанесением авиаударов по объектам, расположенным на территории Украины.

Удар по Украине 6 июня

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар по Украине, запустив 452 средства воздушного нападения. Среди них были 407 "шахедов" и беспилотники-имитаторы различных типов, а также баллистические и крылатые ракеты.

Утром 6 июня начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что особенность атаки врага состояла в том, что большинство дронов "ползло" на запад Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ била п всей Украине: по Волынской, Львовской, Тернопольской, Киевской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

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