Поломки им не страшны: названы 10 очень надежных электромобилей с пробегом

Лидером рейтинга стал популярный электрокроссовер от южнокорейского бренда.

Некоторые водители опасаются покупать электромобили, так как считают их ненадежными. Тем не менее полностью электрические авто могут быть даже более надежными, чем традиционные модели с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

В Top Speed назвали 10 очень надежных электромобилей с пробегом. По словам экспертов, у этих моделей редко возникают серьезные поломки.

ТОП-10 очень надежных электромобилей с пробегом:

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Hyundai Kona Electric Chevrolet Bolt EV/EUV Kia Niro Electric Kia EV6 Hyundai Ioniq 6 Ford Mustang Mach-E Tesla Model 3 Genesis GV60 BMW i4 Hyundai Ioniq 5

Hyundai Kona Electric оказался самым надежным электромобилем в этом рейтинге. Эксперты отметили, что качество сборки этой модели также находится на высоком уровне.

Другими плюсами Hyundai Kona Electric назвали неплохую шумоизоляцию и отличные тормоза. Также модель похвалили за практичный интерьер с удобными органами управления.

На какие другие электромобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 10 электромобилей с самым большим запасом хода без подзарядки. Все эти модели способны проехать более 500 км на одном заряде.

Кроме того, эксперты определили самый надежный японский электромобиль. Им оказалась модель не от брендов Toyota или Lexus. По словам экспертов, этот электромобиль редко сталкивается с поломками.

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