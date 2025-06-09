На звание животного с лучшим обонянием пока есть несколько представителей.

На звание животного с лучшим обонянием сейчас есть несколько представителей. Среди них - африканский слон, гриф-индейка, африканская сумчатая крыса, пишет издание Livescience.

В животном мире обоняние жизненно важно: оно помогает находить пищу, партнеров, избегать хищников. Но определить, у кого именно лучшее обоняние, не так просто.

Как пояснил зоолог Матиас Ласка из Университета Линчепинга (Швеция), существует примерно 5,8 миллиона молекул запахов, и лишь незначительная их часть была протестирована на разных видах. Поэтому общие утверждения о том, что "вид А имеет лучшее обоняние, чем вид Б", были бы просто ненаучными.

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В статье говорится, что исследование обоняния - чрезвычайно сложная задача. В отличие от зрения или слуха, запахи трудно измерить и контролировать - они непредсказуемо рассеиваются, ведут себя по-разному в воздухе и воде и имеют сложную химическую структуру.

Одним из индикаторов силы обоняния является количество генов обонятельных рецепторов. В исследовании 2014 года было обнаружено, что наибольшее их количество имеет африканский слон - 1 948. Для сравнения: у человека - всего 396, у собак - 811, у крыс - 1 207. Слоны используют свое мощное обоняние для поиска пищи, распознавания сородичей, обнаружения хищников и нахождения партнеров.

Впрочем, исследование охватило лишь 13 видов млекопитающих, в частности в нем не было медведей, которые, по неофициальным данным, имеют очень сильное обоняние.

Еще одним показателем обонятельной способности животного является размер обонятельной луковицы - части мозга, отвечающей за обработку запахов. У собак, например, она намного больше, чем у людей. А среди птиц самое чувствительное обоняние у индейки-грифа, которая находит туши мертвых животных на больших расстояниях.

Но большая луковица не всегда означает лучшее обоняние, ведь, как показывает исследование 2011 года, количество нейронов в ней обычно не зависит от размера.

Силу обоняния также можно оценить по способности чувствовать специфические запахи. Как пояснил ученый из лаборатории сенсорной динамики и поведения Боннского университета в Германии Тобиас Аксельс, африканская сумчатая крыса благодаря очень тонкому обонянию может даже выявлять наземные мины и туберкулез у пациентов.

А вот среди беспозвоночных настоящим чемпионом по силе обоняния является самец шелкопряда. Как отмечает нейроэтолог Габриэлла Вулф из Университета Кейс Вестерн Резерв, они могут почувствовать феромон самки на расстоянии до 4,5 км, иногда даже по одной молекуле.

Акулы также обладают чрезвычайно чувствительным обонянием, что помогает им охотиться и находить партнеров. Некоторые виды способны почувствовать химические вещества в воде в соотношении 1 к 10 миллиардам. Однако популярное утверждение, что акула способна "почувствовать каплю крови в океане", является мифом.

Интересно, что люди, хоть и имеют меньше обонятельных рецепторов, чем собаки, лучше чувствуют некоторые фруктовые запахи.

Итак, нет представителя животного мира с лучшим обонянием, ведь каждый вид адаптировался к своей среде. Одни животные лучше улавливают определенные запахи из-за своей экологической ниши, другие - из-за образа жизни.

Другие интересные факты о животных

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Также отмечалось, что только одна птица способна летать задом наперед, и это - колибри. Эти уникальные птицы способны махать крыльями от 20 до 80 раз в секунду и могут достигать таких скоростей, которые можно сравнить с истребителями. Также колибри имеют уникальные суставы, которые позволяют им вращать крылья в форме восьмерки. Это позволяет им поддерживать бешеный ритм взмахов и летать назад в течение длительного времени. Кроме того, колибри действительно в совершенстве владеют умением летать назад. Благодаря своим запястным суставам они могут создавать подъемную силу даже во время обратного взмаха крыла, чего не могут другие птицы.

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