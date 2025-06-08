В последнее время эта тема часто обсуждается.

Сейчас в Украине не планируют выключать мобильную связь во время воздушных тревог и российских обстрелов.

Такое заявление опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, комментируя распространенные в сети сообщения о якобы таких планах украинского правительства:

"Хочу еще раз проинформировать, что ни с понедельника, ни со вторника, ни через неделю, ни через две недели мобильную связь выключать не будут. Поэтому не ведитесь на различные рекламные трюки некоторых средств массовой информации и мошенников".

Отключение связи в Украине

Напомним, ранее в сети обсуждали возможность временного отключения мобильного интернета и передачи данных в ограниченных зонах - в частности на траектории движения российских дронов-камикадзе типа "Shahed".

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Цель - лишить захватническую армию возможности осуществлять навигацию или дистанционное управление этими беспилотными летательными аппаратами.

Специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш") сообщил, что в Украине действительно рассматривают такую возможность.

Напомним, что эта тактика уже используется Российской Федерацией во время атак на их территорию - например, мобильную связь отключали в Москве во время парада 9 мая.

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