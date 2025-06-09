Специалист советует подкармливать этой смесью орхидею раз в месяц.

Орхидеи известны тем, что имеют элегантное и яркое цветение, однако даже при правильном освещении и графике полива некоторые цветы не хотят выпускать свои лепестки. Однако один из экспертов по садоводству ЛеАнн Самуэльсон нашла эффективное решение, как исправить эту ситуацию, пишет Express.

"Орхидеи нуждаются в небольшом отдыхе во время своего "простоя", но с помощью нескольких секретов из кухонного шкафа вы можете ускорить их рост, если чувствуете, что уход за растениями не на должном уровне", - отметила эксперт.

По ее словам, для домашнего удобрения вам понадобятся остатки заваренного кофе, который содержит природный азот и может стимулировать развитие сильных листьев и здоровой корневой системы.

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"Подкармливайте этой смесью вашу орхидею раз в месяц, а остатки удобрения храните в закрытом контейнере в прохладном шкафу. Это домашнее удобрение даст вашей орхидее дополнительную порцию азота, что поможет ей расти и цвести более эффективно", - посоветовала Самуэльсон.

Как приготовить эту смесь

Для приготовления удобрения смешайте одну часть заваренного черного кофе, четыре части воды и столовую ложку яблочного уксуса. Используйте эту смесь один раз в месяц и скоро вы заметите, что ваша орхидея цветет "как никогда раньше".

Однако эксперт советует начинать всегда "с легкой дозы при использовании домашних удобрений", ведь кислотность кофе может повредить орхидеям, если его чрезмерно употреблять.

"Если вы перекармливаете, обратите внимание на такие признаки, как белая корка на коре в горшке, отмирание кончиков листьев или почернение корней. Это все признаки чрезмерного оплодотворения", - отметила специалист.

Для того, чтобы дополнительно получить питательные вещества, можно использовать и банановые кожуры, ведь они улучшают устойчивость растения к засухе и повышают активность ферментов роста.

"Бананы содержат много калия, который помогает орхидеям поглощать больше CO2, улучшает устойчивость к засухе и активирует ферменты, связанные с ростом", - объяснила ЛеАнн.

Для этого нужно просто растереть банановую кожуру в пюре и вносить его в почву каждые несколько недель.

Другие советы по уходу за орхидеями

Ранее эксперт рассказал, что ваши орхидеи снова зацветут, если выполнить одно простое действие. По его словам, частой ошибкой является избыточный полив, который может привести к гниению корней и грибковым заболеваниям. Поэтому он поделился простыми советами, как ухаживать за орхидеей после цветения, чтобы добиться новых цветов.

Также стало известно, как правильно пересадить орхидею. По словам специалистов, пересаживание требуется орхидее в среднем раз в 1-2 года. Кроме того, эксперты указали на признаки, которые свидетельствуют о необходимости этой процедуры.

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