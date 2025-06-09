По словам исследователей, эти белые полосы указывают нечто "плохое".

Хотя жареная курица и любые ее части стали неотменной частью для многих людей в текущее время, так было не всегда. В начале XX века куры в основном ценились за их способность нести яйца. На обеденный стол они попадали, как правило, только после того, как завершали "карьеру" несушек.

Всё изменилось с появлением бройлерных кур (выращиваемых исключительно ради мяса) и аграрной революцией, которая сделала возможным массовое производство птицы, пишет IFL Science.

По данным Министерства сельского хозяйства США, популярность куриного мяса начала расти в 1940-х годах и в итоге в 2010 году обогнала говядину, став любимым мясом в стране. Однако, несмотря на то, что эти новшества сделали курицу более доступной и дешёвой, стремительный рост производства бройлеров повлиял на качество самого мяса. Например, вы могли замечать белые прожилки на сыром курином филе.

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В 2013 году учёные-диетологи из Болонского университета изучили химический состав куриного мяса с такими прожилками и сообщили о "существенном ухудшении его пищевой ценности". Как умеренная, так и выраженная степень белых полос указывали на более высокое содержание жира, снижение уровня белка и большее количество коллагена — то есть более низкое качество белка.

Если заглянуть глубже в цифры, исследователи обнаружили: куриная грудка без белых прожилок содержала около 0,78% жира, в то время как при умеренном и выраженном проявлении белых полос содержание жира составляло уже 1,46% и 2,53% соответственно. Эти цифры могут показаться незначительными, но они означают увеличение содержания жира на 87% и 224% соответственно. Кроме того, уровень белка в курином мясе с выраженными белыми прожилками снижался на 10%, а с умеренными — на 5%.

Учёные объясняют появление белых полос повсеместным использованием современных гибридных пород кур, выведенных специально ради быстрого роста и набора массы. В 1925 году курице в среднем требовалось 112 дней, чтобы достичь "рыночного возраста". Сегодня это занимает всего около 6 недель. При этом современные куры примерно вдвое крупнее своих "коллег" из 1950-х годов.

Авторы исследования утверждают, что "химический состав филе с белыми полосами может быть следствием дегенеративного процесса в мышечных волокнах" и предполагают, что интенсивная селекция привела к "изменениям в анатомии и метаболизме мышц".

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