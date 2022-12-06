Агрессор планирует ввести запретный механизм на продажу нефти российскими компаниями в рамках ценового потолка уже до конца 2022 года.

На фоне вступившего в силу эмбарго на российскую нефть, страна-агрессор планирует создать и запустить механизм, который запретит российским компаниям торговать нефтью со странами в рамках ценового потолка.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, агрессор планирует ввести запретный механизм на продажу нефти российскими компаниями в рамках ценового потолка уже до конца 2022 года, то есть в ближайшие несколько недель, сообщает ТАСС.

"Да, я уверен, что да, сделаем. Сейчас обсуждаем, дорабатываем решение, обсуждаем с компаниями", - заявил вице-премьер страны-агрессора.

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В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.

С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это слабая позиция.

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