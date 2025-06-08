В списке есть Козерог и Рак.

Астрологи определили четыре знака Зодиака, которые найдут удачу в трансформации души этим летом и изменят к лучшему свою жизнь, пишет журнал Parade.

Отмечается, что 9 июня 2025 года Юпитер войдет в знак Рака и принесет духовные прорывы, космический рост и значительное расширение для всех. Но только четыре знака в особенности ощутят эти преобразования.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Овнам это лето обещает мощную внутреннюю трансформацию: переосмысление эмоциональных реакций, психоэмоциональное заземление и ощущение душевной зрелости. Вас ждет переоткрытие понятий "дом", "покой" и "принадлежность". С начала лета Юпитер начинает своё движение по знаку Рака, активируя у Овнов желание создавать и укреплять значимые отношения. Любовь, дружба и глубокие связи станут источником роста. Самое важное - научиться доверять внутреннему голосу и следовать своей интуиции. Этим летом вы как никогда близки к внутреннему исцелению.

Рак

Лето 2025 года станет временем расцвета для Раков. Юпитер - планета благополучия - входит в их знак, принося уверенность, везение и мощный поток возможностей. Все, что помогает Раку реализовать мечты и цели, будет само находить его: люди, проекты, вдохновение. Благодаря врожденной интуиции и сильным моральным ориентирам Раки будут чувствовать связь со всем происходящим. Их харизма и внутренний свет сделают их магнитом для нужных событий и встреч.

Весы

Для Весов начинается волна серьезных перемен, особенно в сфере общения, карьеры и отношений. С приходом Юпитера в знак Рака усиливается стремление к гармонии и эмоциональной глубине. Весы начнут притягивать в жизнь людей и возможности, которые соответствуют их внутренним ценностям и жизненным амбициям. Это период, когда интуиция станет мощным инструментом принятия решений. Главное - быть открытыми к новому, доверять внутреннему ощущению и позволить себе мечтать масштабно. Вселенная вас поддержит.

Козерог

Козероги этим летом откроются для более близкого взаимодействия с окружающими. В фокусе - личные связи, любовные отношения, совместные проекты и родственные узы. Вселенная приглашает вас отпустить излишнюю самодостаточность и разрешить себе быть уязвимыми, именно в этом ваша сила. Чем больше вы открываетесь людям, тем щедрее жизнь будет отвечать на это. Через близость и искренность вы обретаете эмоциональную наполненность, а вместе с ней и путь к подлинному внутреннему росту.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что жизнь трех знаков Зодиака перевернется с ног на голову.

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