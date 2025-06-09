Разбираемся, как назвать ребенка-девочку и мальчика, чтобы было красиво, необычно и со смыслом.

Имя ребенка - его визитная карточка на всю жизнь. Поэтому родители стараются, чтобы оно было не только благозвучным, но и со смыслом, а также оберегом для малыша. Как назвать ребенка в 2025 году - какие имена сейчас в тренде и что еще стоит учесть при выборе имени, рассказываем в материале.

Как назвать ребенка-мальчика и девочку - самые модные и красивые имена 2025 года

Выбор имени для ребенка - очень важное решение для родителей. Кто-то не сильно заморачивается и называет чадо в честь бабушки или дедушки – такова семейная традиция. Но большинство все-таки обращает внимание на благозвучность имени, его символику, значение, сочетание с фамилией. Именно эти характеристики и формируют тренды 2025 года.

Также в моде сейчас - короткие имена, которые будут одинаково красиво звучать и в Украине, и за рубежом.

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Как назвать дочь в 2025 году:

Ева;

Мия;

Аделина (Адель);

Лея.

Возвращаются старославянские и традиционные украинские имена:

Соломия (Мия);

Варвара;

Василиса;

Оксана и Ксения;

Ярина (Арина);

Мария;

Анна;

Дарья;

Богдана;

Богуслава.

Как назвать сына в 2025 году:

Тимур;

Давид;

Марк;

Алекс.

Среди традиционных и старославянских возвращаются такие:

Глеб;

Назар;

Макар;

Данило (Даниил);

Остап;

Марьян;

Максим;

Артем;

Матвей;

Егор;

Богдан.

Как назвать сына необычно - в моде такие имена:

Тео (Теодор);

Давид (Дэвид);

Тадей;

Орест.

Психологи советуют при выборе имени все-таки "примерять" его к фамилии и отчеству, чтобы звучало благозвучно и не вызывало негативных ассоциаций. Но вот от трудновыговариваемых или экзотических имен лучше воздержаться - ребенку может быть сложно адаптироваться в коллективе.

Можно также, выбирая имя, ориентироваться на церковные святцы - назвать малыша именем святого, в день которого (или рядом с ним) он родился. Верят, что так ребенок будет защищен небесами. Многие придерживаются семейных традиций и называют в честь прабабушек и прадедушек, чтобы сила рода была защитой для ребенка.

В любом случае, торопиться не стоит: иногда, даже когда имя выбрано, родительская интуиция может подсказать совсем другой вариант. Главное помнить, что имя - не просто слово, оно влияет на судьбу, самоощущение человека, даже то, как складываются его отношения. Поэтому, несмотря на модные веяния, нужно следовать зову сердца и выбирать с любовью - точно не прогадаете.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы ребенок стал успешным в жизни - какому навыку его следует обучать.

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