Имя ребенка - его визитная карточка на всю жизнь. Поэтому родители стараются, чтобы оно было не только благозвучным, но и со смыслом, а также оберегом для малыша. Как назвать ребенка в 2025 году - какие имена сейчас в тренде и что еще стоит учесть при выборе имени, рассказываем в материале.
Как назвать ребенка-мальчика и девочку - самые модные и красивые имена 2025 года
Выбор имени для ребенка - очень важное решение для родителей. Кто-то не сильно заморачивается и называет чадо в честь бабушки или дедушки – такова семейная традиция. Но большинство все-таки обращает внимание на благозвучность имени, его символику, значение, сочетание с фамилией. Именно эти характеристики и формируют тренды 2025 года.
Также в моде сейчас - короткие имена, которые будут одинаково красиво звучать и в Украине, и за рубежом.
Как назвать дочь в 2025 году:
- Ева;
- Мия;
- Аделина (Адель);
- Лея.
Возвращаются старославянские и традиционные украинские имена:
- Соломия (Мия);
- Варвара;
- Василиса;
- Оксана и Ксения;
- Ярина (Арина);
- Мария;
- Анна;
- Дарья;
- Богдана;
- Богуслава.
Как назвать сына в 2025 году:
- Тимур;
- Давид;
- Марк;
- Алекс.
Среди традиционных и старославянских возвращаются такие:
- Глеб;
- Назар;
- Макар;
- Данило (Даниил);
- Остап;
- Марьян;
- Максим;
- Артем;
- Матвей;
- Егор;
- Богдан.
Как назвать сына необычно - в моде такие имена:
- Тео (Теодор);
- Давид (Дэвид);
- Тадей;
- Орест.
Психологи советуют при выборе имени все-таки "примерять" его к фамилии и отчеству, чтобы звучало благозвучно и не вызывало негативных ассоциаций. Но вот от трудновыговариваемых или экзотических имен лучше воздержаться - ребенку может быть сложно адаптироваться в коллективе.
Можно также, выбирая имя, ориентироваться на церковные святцы - назвать малыша именем святого, в день которого (или рядом с ним) он родился. Верят, что так ребенок будет защищен небесами. Многие придерживаются семейных традиций и называют в честь прабабушек и прадедушек, чтобы сила рода была защитой для ребенка.
В любом случае, торопиться не стоит: иногда, даже когда имя выбрано, родительская интуиция может подсказать совсем другой вариант. Главное помнить, что имя - не просто слово, оно влияет на судьбу, самоощущение человека, даже то, как складываются его отношения. Поэтому, несмотря на модные веяния, нужно следовать зову сердца и выбирать с любовью - точно не прогадаете.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы ребенок стал успешным в жизни - какому навыку его следует обучать.