Как назвать ребенка в 2025 году / коллаж УНИАН, фото freepik.com

Имя ребенка - его визитная карточка на всю жизнь. Поэтому родители стараются, чтобы оно было не только благозвучным, но и со смыслом, а также оберегом для малыша. Как назвать ребенка в 2025 году - какие имена сейчас в тренде и что еще стоит учесть при выборе имени, рассказываем в материале.

Как назвать ребенка-мальчика и девочку - самые модные и красивые имена 2025 года

Выбор имени для ребенка - очень важное решение для родителей. Кто-то не сильно заморачивается и называет чадо в честь бабушки или дедушки – такова семейная традиция. Но большинство все-таки обращает внимание на благозвучность имени, его символику, значение, сочетание с фамилией. Именно эти характеристики и формируют тренды 2025 года.

Также в моде сейчас - короткие имена, которые будут одинаково красиво звучать и в Украине, и за рубежом.

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Как назвать дочь в 2025 году:

  • Ева;
  • Мия;
  • Аделина (Адель);
  • Лея.

Возвращаются старославянские и традиционные украинские имена:

  • Соломия (Мия);
  • Варвара;
  • Василиса;
  • Оксана и Ксения;
  • Ярина (Арина);
  • Мария;
  • Анна;
  • Дарья;
  • Богдана;
  • Богуслава.

Как назвать сына в 2025 году:

  • Тимур;
  • Давид;
  • Марк;
  • Алекс.

Среди традиционных и старославянских возвращаются такие:

  • Глеб;
  • Назар;
  • Макар;
  • Данило (Даниил);
  • Остап;
  • Марьян;
  • Максим;
  • Артем;
  • Матвей;
  • Егор;
  • Богдан.

Как назвать сына необычно - в моде такие имена:

  • Тео (Теодор);
  • Давид (Дэвид);
  • Тадей;
  • Орест.

Психологи советуют при выборе имени все-таки "примерять" его к фамилии и отчеству, чтобы звучало благозвучно и не вызывало негативных ассоциаций. Но вот от трудновыговариваемых или экзотических имен лучше воздержаться - ребенку может быть сложно адаптироваться в коллективе.

Можно также, выбирая имя, ориентироваться на церковные святцы - назвать малыша именем святого, в день которого (или рядом с ним) он родился. Верят, что так ребенок будет защищен небесами. Многие придерживаются семейных традиций и называют в честь прабабушек и прадедушек, чтобы сила рода была защитой для ребенка.

В любом случае, торопиться не стоит: иногда, даже когда имя выбрано, родительская интуиция может подсказать совсем другой вариант. Главное помнить, что имя - не просто слово, оно влияет на судьбу, самоощущение человека, даже то, как складываются его отношения. Поэтому, несмотря на модные веяния, нужно следовать зову сердца и выбирать с любовью - точно не прогадаете.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать так, чтобы ребенок стал успешным в жизни - какому навыку его следует обучать. 

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