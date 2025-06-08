Эпицентрами российской летней кампании, вероятно, станут Константиновка и Покровск в Донецкой области.

На фоне развертывания российского летнего наступления украинские города готовятся к решающей битве. Эпицентрами российской летней кампании, вероятно, станут Константиновка и Покровск в Донецкой области, пишет The Economist со ссылкой на украинскую разведку.

Также, отмечается, тревожная ситуация и на Сумщине, где сосредоточено 50 000 российских военных, которые медленно продвигаются к областному центру.

Отмечается, что впервые с начала полномасштабной войны РФ достигает почти таких же успехов на севере, как и на Донбассе. И частично это происходит благодаря слабым фортификационным сооружениям, не предназначенным для дроновых атак. Украинские военные предполагают, что после создания буферной зоны на Сумщине Россия снова сосредоточится на Донбассе и Запорожском направлении, продолжая изнурительную войну.

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В то же время, говорится в материале, за три года фронт не претерпел стратегических изменений в пользу России. Украинские источники говорят, что российские офицеры называют нынешнее наступление "последним рывком", чтобы сломить волю Украины.

По словам командира элитного подразделения БПЛА "Тайфун" Михаила Кметюка, Россия позволяет себе такие операции только потому, что не жалеет солдат. Восемь из десяти российских оккупантов погибают, но волны мобилизованных не заканчиваются, ведь РФ набирает на 10-15 тысяч человек в месяц больше, чем Украина. При этом Россия поощряет идти на войну финансово, а Украина опирается на принудительную мобилизацию.

Между тем, пишет The Economist, есть сомнение, что наступление для России будет успешным, мол, из-за специфики боев россиян малыми группами продвижение их медленное и очень затратное.

"Их последнее большое наступление закончилось в мае 2022 года. Они не могут взять Константиновку уже более трех лет. О какой стратегии вообще идет речь?" - отметил спецназовец, народный депутат Роман Костенко.

Однако некоторые украинские военные не так оптимистичны. Они рассказывают, что преимущество в дроновой войне, которое было на стороне Украины, постепенно исчезает.

Офицер 93-й бригады Эдуард отметил, что РФ уже вышла вперед в "дроновом марафоне". Особенно угрожающим является новое российское подразделение "Рубикон", действующее на участке Константиновка-Покровск. Впервые его заметили возле Курска в 2024-м, оно напрямую подчинено Минобороны РФ, хорошо оснащено и организовано. "Рубикон" действует с помощью больших дронов-"маток", запускающих меньшие, управляемые оптоволокном или работающие на частотах, которые сложно перехватить.

Спустя три года и четыре месяца после начала полномасштабной войны Украина до сих пор верит, что сможет удержать фронт. Но, как пишет издание, наиболее вероятным результатом российского наступления не будет ни победа, ни поражение российских войск, а лишь возможность для российского диктатора Владимира Путина показать изменение на карте как "успех" и оправдание продолжения войны.

Журналисты The Economist предполагают, что когда летнее наступление иссякнет, может появиться окно для дипломатии, но, добавляют, "это не гарантировано".

"Проблема с россиянами в том, что они умеют терпеть потери. Наши потери меньше, но мы их чувствуем гораздо сильнее", - отметил начальник полиции Константиновки Дмитрий Кирдяпкин.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, россияне заявили о наступлении на Днепропетровщину, однако украинские военные заверили, что это не так. В частности в Силах обороны Юга Украины подчеркнули, что в районе боевой ответственности 31-й отдельной бригады ситуация по-прежнему напряженная, но бойцы "мужественно и профессионально держат свой участок фронта, ломая планы оккупанта".

Также стало известно, что недавно в центре села Кондрашовка на Харьковщине оккупанты подняли свой флаг с целью создания видимости контроля над населенным пунктом. Как сообщили аналитики DeepState со ссылкой на подразделения, которые там находятся, враг действительно присутствует в центральной части села, однако у него нет логистики с основной линией российских войск в этом районе.

Кроме того, в DeepState заявили, что российские оккупанты захватили Локню Сумской области. Кроме того, вражеские войска продвинулись вперед в Кондрашовке и Яблоновке.

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