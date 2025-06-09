В понедельник, 9 июня, в Украине ожидаются серьезные контрасты температур за счет похолодания, которое придет на запад, в большинство северных, а также в Винницкую и Черкасскую области. Тут столбики термометров покажут +19°...+27°, а на остальной территории все еще будет сильная жара до +37°. Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +7°, днем +19°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.
- В Тернополе 9 июня ночью будет +10°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +21°.
- В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +2220°, практически безоблачно.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.
- В Виннице сегодня будет +11°...+24°, пасмурно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ночью +15°, днем +27°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +32°, ясно.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +15°...+33°.
- В Одессе 9 июня - ясно, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +35°, ясно.
- В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +17°, днем +36°.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +36°, ясно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +13°, а днем +31°, ясно.
- В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +35°.
- В Днепре температура ночью будет +18°, днем +36°, ясно.
- В Симферополе в понедельник будет ясно, +18°...+33°.
- В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +18°, днем +37°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +37°.
9 июня - праздник, приметы
9 июня - Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают - можно ждать ясного следующего дня.