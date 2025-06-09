Сегодня разброс температур по стране будет от +19° до +37°.

В понедельник, 9 июня, в Украине ожидаются серьезные контрасты температур за счет похолодания, которое придет на запад, в большинство северных, а также в Винницкую и Черкасскую области. Тут столбики термометров покажут +19°...+27°, а на остальной территории все еще будет сильная жара до +37°. Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +13°, днем +25°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +7°, днем +19°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +19°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +9°, днем +20°.

В Тернополе 9 июня ночью будет +10°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +21°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +21°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +2220°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +12°, днем +22°.

В Виннице сегодня будет +11°...+24°, пасмурно.

В Житомире в понедельник ночью будет +11°, днем +22°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+25°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +15°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +32°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +15°...+33°.

В Одессе 9 июня - ясно, температура ночью +17°, днем +30°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +18°, днем +35°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +17°, днем +36°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +36°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +13°, а днем +31°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +17°, днем +35°.

В Днепре температура ночью будет +18°, днем +36°, ясно.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +18°...+33°.

В Краматорске сегодня будет ясно, температура ночью +18°, днем +37°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +37°.

9 июня - праздник, приметы

9 июня - Федорин день. Облачная погода днем 9 июня, но к вечеру облака пропадают - можно ждать ясного следующего дня.

Вас также могут заинтересовать новости: