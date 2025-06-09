При этом синоптики предупредили, что в некоторых областях сильная жара будет сохраняться.

В понедельник, 9 июня, в Украине ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Такая погода будет утром в большинстве западных, северных и Винницкой областях.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в Facebook. А уже днем такие погодные условия распространятся на Сумскую, большинство центральных, Одесскую и Николаевскую области. Там будут местами кратковременные дожди, грозы.

На остальной территории, по данным синоптиков, будет без осадков.

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"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях днем местами порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Также синоптики сообщили о долгожданном снижении температуры. По их данным, в западных областях снижение температуры ночью до 10-15°, днем до 17-22°.

В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью составит 15-20°, снижение дневной до отметки 23-28°.

Но на остальной территории сохранится жаркая погода: ночью 18-23°, днем 29-34°, на юго-востоке страны местами сильная жара 35-37°.

Так, в Киеве днем будет приятные +21...+23, дождя не предвидится;

Во Львове будет +19...+21 и переменная облачность;

В Одессе воздух прогреется до +27...+29, возможны грозы;

В Днепре будет жарко - столбик термометра поднимется до +33...+35, без осадков;

В Харькове днем также будет +33...+35, осадков не предвидится.

Погода в Киеве и Киевской области

В Киеве и области 9 июня будет переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, гроза, днем без осадков.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 23-28°; в Киеве ночью 18-20°, днем 24-26°.

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