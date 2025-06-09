Эти фрукты стоит ввести в свой рацион, даже если вы пытаетесь избавиться от лишнего веса.

В море информации о диетах и похудении трудно найти эффективные научно обоснованные рекомендации. Поэтому издание Eatingwell обратилось к зарегистрированным диетологам, чтобы развеять мифы о том, какие фрукты можно употреблять во время борьбы с лишним весом.

В материале названы шесть фруктов, которые иногда считают вредными, однако, по мнению экспертов, их стоит включить в свой рацион даже при похудении.

1. Бананы

Бананы часто называют фруктом №1, которого следует избегать во время похудения. По мнению врача, основательницы организации "Здоровые диетологи для похудения" Кейли Джордж, эта рекомендация ошибочна и связана с тем, что средний банан содержит 14 граммов натурального сахара.

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Она объяснила, что содержание сахара зависит от спелости банана, в частности неспелые бананы содержат наименьшее количество сахара.

"Зеленые бананы также известны своим высоким содержанием резистентного крахмала, что прекрасно подходит для здоровья кишечника и общего похудения", - говорит эксперт.

Но, по ее словам, даже если вы выберете желтый банан, натуральный сахар в нем имеет низкий или средний гликемический индекс, а это значит, что он постепенно повышает уровень сахара в крови, а не вызывает резкого скачка.

К тому же банан содержит всего 105 калорий и 3 грамма клетчатки, что делает его абсолютно подходящим продуктом при похудении.

2. Манго

Эти сочные тропические фрукты содержат примерно 3 грамма клетчатки и всего 99 калорий на стакан продукта.

"Поскольку дефицит калорий важен при похудении, может быть полезно заменить высококалорийные лакомства на продукты с меньшей калорийностью, но также вкусные и сытные", - говорит диетолог Кэсси Блэк.

Она рекомендует наслаждаться манго как питательной альтернативой сладким высококалорийным закускам.

Кроме того, Джордж привела данные исследования, которое показало, что у мужчин, которые потребляли манго, уменьшились масса тела и обхват талии, в отличие от тех, кто не употреблял этот фрукт.

3. Ананасы

Ананасы тоже обладают способностью способствовать снижению веса.

"Ананас содержит фермент под названием бромелайн, который, как было доказано, положительно влияет на метаболизм глюкозы, а также на резистентность к инсулину, что помогает поддерживать лучший баланс сахара в крови", - пояснила Блэк.

Кроме того, стакан ананаса имеет всего 83 калории. Также в нем содержится 2 грамма клетчатки, а это немало.

4. Яблоки

Одно яблоко в день может помочь контролировать вес.

"Яблоки известны своей низкой калорийностью и высоким содержанием воды и клетчатки, что помогает вам дольше оставаться сытыми", - пояснила Джордж.

Кроме того, что яблоко содержит 104 калории и почти 5 граммов клетчатки, оно также богато антиоксидантами, которые помогают бороться с окислительным стрессом. Последний, как известно, связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и ожирением.

5. Виноград

Хотя виноград содержит много природного сахара, не так он уж и вреден при похудении, как его часто изображают. Прежде всего, эксперты указывают на его низкую калорийность - 104 калории на стакан. Кроме того, в нем много воды, что, по словам Блэк, способствует увлажнению и насыщению.

Это делает его отличным выбором для тех, кто практикует объёмное питание, то есть употребление большего количества низкокалорийной пищи с высоким содержанием воды и клетчатки.

Джордж объяснила, что виноград богат антиоксидантами, в частности ресвератролом, который обладает противовоспалительными свойствами, которые могут способствовать снижению веса.

6. Авокадо

Авокадо может содержать больше калорий и жиров, чем другие фрукты, но оно богато питательными веществами, поэтому заслуживает места в вашей тарелке. Один плод содержит всего 1 грамм сахара и целых 13,5 грамма клетчатки, что может существенно снизить ваши ежедневные потребности в клетчатке и способствовать похудению, говорит Джордж.

Кроме того, в составе авокадо есть полезные мононенасыщенные жиры, которые помогают увеличить чувство сытости, сбалансировать уровень сахара в крови и уменьшить тягу к еде, объяснили оба диетолога.

Исследования показывают, что регулярное употребление авокадо может снизить риск избыточного веса или ожирения и способствовать потере веса.

Вредны ли фрукты для похудения

Как выяснилось, свежие фрукты, содержащие натуральный сахар, не вредны для похудения. Когда речь идет о контроле веса и общем состоянии здоровья, главное - ограничить добавленный сахар, содержащийся в печенье или конфетах. В конце концов, оценка фруктов исключительно по содержанию сахара преуменьшает их пищевую ценность. На самом деле фрукты предлагают гораздо больше, чем просто простые углеводы.

"Фрукты, содержащие много витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки, - это лучший дар природы", - говорит Джордж.

Блэк добавила, что фрукты являются отличным способом увеличить объём пищи без значительного увеличения калорий. Клетчатка и вода в их составе способствуют ощущению сытости и помогают контролировать голод. Кроме того, фрукты обеспечивают естественную и приятную сладость, которая без вреда удовлетворяет тягу к сладкому.

Ранее УНИАН рассказывал о топ-7 фруктов, в которых больше всего клетчатки. Отмечалось, что взрослым следует стремиться употреблять до 25-36 граммов клетчатки в день в зависимости от таких факторов, как возраст и пол. К фруктам с высоким содержанием клетчатки эксперты отнесли, в частности, ягоды, гранаты, груши, апельсины, яблоки.

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