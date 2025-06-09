Гуляя по этой тропе, можно увидеть много красивых и исторических мест.

Национальная тропа Риджвей, которую называют старейшей дорогой Великобритании, является путем, который видел более 5000 лет шаги людей. Эта дорога простирается на 140 километров от объекта Всемирного наследия в Эйвбери (графство Уилтшир), а завершается вблизи маяка Айвинго, который известен своими видами на Чилтернзьких холмах. Об этом пишет Mirror.

По этой тропе можно прогуляться не только сквозь историю, но и увидеть много достопримечательностей, от неолитических гробниц до фольклорного Уффингтонского белого коня.

"В течение по меньшей мере 5 000 лет, а может и гораздо больше, люди, в том числе водители, торговцы и захватчики, ходили или ездили верхом по Риджвею. Как часть доисторического пути, который когда-то простирался примерно на 250 миль (400 км) от побережья Дорсета до Уоша на побережье Норфолка, она обеспечивала путешественникам путь через возвышенность, которая была менее лесистой и более сухой, чем пути через деревни, расположенные ниже по весенней линии", - рассказали на сайте National Trails.

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По информации Express, сейчас этот путь является излюбленным местом для пеших туристов, бегунов, велосипедистов и всадников, которым нравится природная красота и глубокие исторические корни этой тропы.

"Удивительно думать, что ты ступаешь по следам наших древних предков", - написал один из туристов на TripAdvisor.

Еще один путешественник написал:

"Тропа пролегает от холма Овертон до маяка Айвинго, но, конечно, вам не обязательно проходить ее всю! Мы прошли участок в Чилтернах, и в середине недели там было очень тихо. Это хорошо обозначенный маршрут, с которого открываются отличные виды на холмистую сельскую местность".

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