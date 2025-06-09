Они прекратили пубично ссориться.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск сохраняют шаткое перемирие в сети после того, как их представители провели телефонный разговор.

Об этом пишет Politico, ссылаясь на двух чиновников Белого дома. По их словам, американский президент перестал публиковать на своей платформе Truth Social сообщения в адрес Маска, однако это не означает, что он "счастлив" из-за этой ситуации:

"Будущее их отношений совершенно неопределенно".

Отмечается, что Трампа особенно разозлило заявление Маска о его связи с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Но слова о том, что политик не победил бы на выборах без поддержки миллиардера, "действительно вывели президента из равновесия".

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Маск и Трамп поссорились

Напомним, в прошлом году миллиардер пожертвовал более 290 миллионов долларов на кампанию Трампа, а затем возглавил "Департамент эффективности правительства" (DOGE) в его администрации. Это сотрудничество продолжалось до мая.

Недавно Маск резко осудил законопроект Трампа "One Big Beautiful Bill" о налогах и расходах, назвав его "отвратительной гадостью", потому что он резко сокращает субсидии для электромобилей.

После того, как Трамп публично раскритиковал Маска, тот заявил, что президент фигурирует в так называемых "Epstein files", и призвал к его импичменту.

В ответ Трамп назвал Маска "сумасшедшим" и пригрозил ему отменой государственных контрактов для Tesla/SpaceX и "серьезными последствиями", если он профинансирует демократов в 2026 году.

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