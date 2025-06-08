Журналисты пообщались с защитниками перед одной из "горячих" ночей.

На Киевщине экипаж бойцов каждую ночь сбивает российские ударные беспилотники, которые летят на столицу. О подразделении, состоящем из добровольцев, которые днем работают профессорами, строителями, продавцами, рассказало издание The New York Times.

Журналисты общались с защитниками перед одной из "горячих" ночей на базе в Переяславе, что в 80 километрах к юго-востоку от Киева. Бойцы как раз ждали сигнала для развертывания.

Поскольку в последнее время Россия усилила атаки беспилотников на Украину, то экипажи добровольцев, подобные переяславскому, во время бессонных ночей пытаются дать им отпор. Так, в минувшую субботу РФ запустила в Украину рекордные 472 беспилотника, а в пятницу - более 400 беспилотников и еще почти полсотни ракет.

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Подразделение, о котором идет речь, состоит из гражданских волонтеров, среди которых есть даже женщины. Военные прислали им несколько старых ружей и провели базовую подготовку. Все остальное - обмундирование, бронежилеты, аптечки, горючее, продукты - досталось за средства волонтеров.

В течение последних двух лет они сочетают дневную работу с изнурительными 12-часовыми ночными сменами в погоне за дронами. Кофе, говорят, стал их самым надежным союзником.

Командир подразделения Олег Ворошиловский объяснил, что ПВО Киева построена в виде трех концентрических кругов. Его подразделение покрывает около 32 км внешнего круга и имеет задачу сбивать вражеские дроны еще на подлете и предупреждать внутренние рубежи обороны столицы о приближении целей.

В течение почти двух лет на вооружении подразделения были пулеметы "Максим" времен Второй мировой войны и несколько Uk vz. 59 пулеметов, разработанных в Чехословакии в 1950-х годах, для сбивания беспилотников.

"Они могут быть старыми, но они эффективны", - заверил командир.

По его словам, "Максим" в свое время даже использовался для сбивания небольших самолетов. После сбития около 30 беспилотников экипаж недавно получил новый, более мощный пулемет американской разработки Browning, установленный на пикап. Члены экипажа планируют использовать его после завершения обучения.

Как рассказал один из защитников по имени Ярослав, в мирной жизни профессор университета, раньше российские беспилотники летали на высоте около тысячи метров, и их можно было легко поразить, теперь же они летают на высоте 2000 метров, и для имеющегося оружия часто недосягаемы.

Он добавил, что работа защитников также стала более рискованной, поскольку российские беспилотники все чаще нацеливаются на подразделения, которым поручено их сбивать.

РФ терроризирует Украину "шахедами"

Ранее УНИАН рассказывал, сколько "шахедов" ежедневно производит Россия. По данным источника из Главного управления разведки, уже в течение следующих лет РФ может постепенно масштабировать производство до 500 дронов в день. По состоянию на середину мая 2025 года Россия ежедневно производила около 170 беспилотников, включая имитаторы. До конца года оккупанты хотят производить уже по 190 таких дронов ежедневно.

По мнению военного эксперта Павла Нарожного, российские оккупационные войска вряд ли смогут выпускать по Украине по 1000 ударных дронов типа "Шахед" в сутки. Он отметил, что основной проблемой для россиян являются навигационные системы. Россия не может производить их в "огромных количествах". Высоковартисными также являются пусковые установки.

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