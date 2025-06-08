Известно, что корабль активистки отправился 1 июня.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что поручил военным не допустить, чтобы миссия активистов с Гретой Тунберг достигла сектора Газа. Об этом он написал в своей заметке в соцсети X.

"Антисемитке Грете и ее коллегам-пропагандистам ХАМАС я четко говорю: вам следует повернуть назад, потому что вы не доедете до Газы", - отметил Кац.

Политик добавил, что Израиль будет противостоять "любой попытке прорыва блокады или помощи террористическим организациям - на море, в воздухе и на суше".

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Как стало известно, 1 июня Грета Тунберг вместе с другими 11 активистами отправилась в Газу на корабле. Судно будет пытаться добраться до побережья, чтобы передать гуманитарную помощь и привлечь международное внимание к нынешнему гуманитарному кризису.

Кроме того, сообщается, что среди участников бразильский активист Тьяго Авила и франко-палестинский депутат Европарламента Рима Хассан.

Что известно о Грете Тунберг

Грета Тунберг является шведской экологической активисткой и общественным деятелем. Она известна своим климатическим активизмом и кампанией "Школьная забастовка ради климата".

Грета родилась 3 января 2003 года в Стокгольме (Швеция). В 15 лет она начала протестовать возле парламента страны, требуя от правительства принять действенные меры для борьбы с изменениями климата.

Также известно, что в сентябре 2019 года Тунберг выступила на Саммите ООН по вопросам климата, чем привлекла мировое внимание. В частности восклицание во время речи Тунберг: "как вы смеете" часто использовалось в СМИ.

Кроме того, журнал "Time" назвал активистку человеком года 2019, на тот момент ей было 16 лет, что сделало ее самым молодым человеком, получившим это звание.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее в Армии обороны Израиля подтвердили ликвидацию главаря ХАМАС Мохаммеда Синвара. Он был ликвидирован 13 мая в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и службы безопасности страны. ВВС нанесли удар в городе Хан-Юнис в секторе Газа.

Также были убиты командир бригады "Рафах" Мохаммад Сабанех и руководитель батальона "Хан-Юнис" Махди Куар. Отмечается, что атака была проведена тогда, когда члены группировки ХАМАС работали в подземном командном центре под Европейской больницей в Хан-Юнисе.

В то же время сообщалось, что Европейский Союз и президент США Дональд Трамп осудили Израиль за войну в секторе Газа. В частности некоторые страны-члены блока усилили давление на Иерусалим.

"Сегодня (20 мая - УНИАН) явное большинство государств-членов согласилось с необходимостью отправить Израилю мощный сигнал о необходимости изменить курс, прекратить военные операции и снять блокаду с жизненно важной помощи", - отметил заместитель премьер-министра Ирландии Саймон Харрис.

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