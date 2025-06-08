Хорошие оценки значат не так и много.

Некоторым родителям удается воспитать супер-успешных детей, которые достигают вершины своей карьерной лестницы или следуют своим увлечениям с впечатляющими результатами.

Как пишет в статье для CNBC автор книги "Семейная динамика: путешествие в тайны успеха братьев и сестер", она опросила десятки родителей детей с высокими достижениями и более 100 экспертов и пришла к 5 выводам, которые помогут воспитать успешного ребенка.

1. Оптимизм — это все

"Вы можете обеспечить все обогащение в мире и побудить своего ребенка преуспеть в школе, но без ощущения возможности академические успехи не помогут вам далеко", - пишет она.

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Сьюзан отмечает, что родители, у которых она брала интервью, поощряли своих детей мыслить масштабно, испытывать надежду и оставаться позитивными.

2. Вы должны знать своего ребенка — и адаптировать свой мотивационный подход к нему

Одно исследование показало, что родители часто не знают, что сказать, когда дети говорят, что не хотят посещать занятия по математике и естественным наукам, которые могут иметь решающее значение для академической успеваемости.

Как отмечает Сьюзан, если говорить детям, чтобы они сосредоточились на чем-то практическом, это не вдохновит их. Вместо этого родители должны были сосредоточиться на том, что сделает это обучение ценным для их детей, исходя из их интересов. Дети, чьи родители использовали этот подход (по сравнению с родителями, случайно назначенными в контрольную группу), в итоге показали результаты по математике и естественным наукам на 12% выше.

3.Обучение и расширение прав и возможностей могут происходить где угодно

Одно исследование показало, что родители часто недооценивают, насколько способны их дети, и как многому они научатся, усердно стараясь даже в повседневных задачах.

"Дети способны на большее, чем мы думаем, и мы знаем, что когда родители вмешиваются, это демотивирует, поэтому мы должны поощрять самостоятельность, а не бояться малейших трудностей", - отмечает эксперт.

4. Не только упорный труд и выдержка — подлинная любовь к знаниям также имеет значение

Многие опрошенные родители считали, что путешествия — это один из способов воспитывать любовь к учебе и глубокое любопытство, и некоторые исследования подтверждают эту точку зрения.

5. Мотивируйте своих детей не тем, что вы "тренер", а тем, что у них есть любовь

Сьюзан отмечает, что все родители, у которых она брала интервью, привносили любовь и радость в помощь своим детям. По большей части они были рядом, чтобы поддержать своих детей, но не считали себя их тренерами и критиками.

Детей очень важно хвалить за их успехи, однако очень большое значение имеет форма похвалы. Ранее психолог назвала одну фразу, которая может помешать вашему ребенку вырасти уверенным и успешным человеком.

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