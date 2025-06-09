Оккупанты понесли новые потери на Покровском направлении.

За последние сутки на российско-украинском фронте произошло 144 боевых столкновения. Оккупанты использовали ракету, 91 управляемую авиационную бомбу и 1252 дрона-камикадзе, а также совершили 4246 обстрелов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 22:00. Так, на Харьковском направлении боев не происходило, тогда как на Купянском оккупанты четыре раза безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в районе Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении произошло 15 боестолкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в направлении Чернещины, Торского и Серебрянского. На Северском россияне совершили четыре штурма на позиции возле Григорьевки, Верхнекаменского и Выемки.

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На Краматорском направлении зафиксировали пять российских попыток продвинуться вперед в направлении Белой Горы, Предтечино и в районе Курдюмовки. А на Торецком украинские защитники отбили девять атак неподалеку Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки. Шесть боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении захватнические войска 41 раз пытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Андреевка и в направлении Мирного, Николаевки, Новосергиевки и Алексеевки. Силы обороны отбили 38 атак, еще три боевых столкновения продолжаются:

"Только на этом направлении украинские воины обезвредили 157 оккупантов, из них 99 - безвозвратно. Уничтожено девять автомобилей, шесть мотоциклов, 12 БПЛА, четыре антенны связи и поврежден один мотоцикл оккупантов".

На Новопавловском направлении украинские подразделения сдерживают атаки оккупационных войск РФ вблизи населенных пунктов Багатырь, Отрадное, Ривнополь, Новоселка, Новополье Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Всего произошло 19 боестолкновений, шесть из них продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении силы обороны успешно остановили две попытки продвижения оккупантов вблизи Малиновки, однако бои не утихают. На Ореховском бойцы Сил обороны трижды останавливали продвижение в сторону Новоандреевки, а на Приднепровском оккупанты провели две тщетные попытки наступления.

На Курском направлении украинские воины отбили 27 атак, два боевых столкновения еще продолжаются. На других направлениях существенных изменений не было.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее эксперты и военные аналитики сообщили, что Российская Федерация начала свое летнее наступление на Украину.

В конце мая немецкое издание Bild писало, что за одну неделю российским захватническим войскам удалось оккупировать не менее 18 населенных пунктов на востоке и севере Украины, захватив около 200 км² территории.

Вчера украинский аналитический проект DeepState писал, что оккупанты теперь контролируют поселок Локня в Сумской области. Сейчас на этом направлении ведутся бои.

Также аналитики писали, что россияне подняли флаг в населенном пункте Кондрашовка, что в Харьковской области. По их словам, группа россиян действительно присутствует в центральной части поселка, однако у них отсутствует логистика.

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