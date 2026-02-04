The Atlantic об ударах РФ по украинской энергетике: Стратегия Путина изменилась

Путин хочет продолжать страдания украинцев, несмотря на переговоры.

Кремлевский диктатор Владимир Путин не упускает шанса использовать зиму как оружие против Украины. Об этом пишет Саймон Шустер – штатный автор издания The Atlantic.

Он отмечает, что в течение последних недель российские атаки нанесли серьезный ущерб энергосети и системам отопления жилых районов, оставив их на грани коллапса. И после призывов Трампа приостановить эти атаки на неделю, Путин, казалось бы, сначала на них согласился. Но затем начал одну из самых жестоких атак на энергетическую сеть Украины с начала войны.

"Никто из тех, кого я встретил в Киеве за последние несколько дней, не ожидал другого. По мере того как российское вторжение в Украину приближается к четырехлетней отметке в этом месяце, стратегия Путина изменилась на такую, которая грубо нарушает международные законы войны, запрещающие бомбардировки гражданской инфраструктуры. Украинцы метко называют это "энергетическим террором", цель которого – заморозить их в состоянии безнадежности и подготовить к капитуляции", – пишет Шустер.

Автор отмечает, что эта цель, как и большинство других целей, остается недостижимой для Путина. Ведь президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать на мире на условиях, которые примет народ. В частности – твердые гарантии от США и союзников.

И в выходные, когда украинские переговорщики встретились с Зеленским, чтобы спланировать переговоры с россиянами при посредничестве США, сотни людей в Украине собрались на дневную вечеринку на замерзшей поверхности Киевского водохранилища. Они танцевали, катались на коньках и устраивали гонки на своих автомобилях.

"Люди действительно на грани", – говорит Яна Маркова, директор начальной школы в Киеве, добавляя: "Люди по-разному реагируют на все это. Некоторые направляют свой гнев на россиян за то, что они это делают. Некоторые обвиняют нашу власть в том, что она не защищает нас".

РФ сделала перерыв в атаках на Киев, но нанесла еще более варварские удары по Украине в других регионах. В частности, в воскресенье российские дроны атаковали гражданский автобус, принадлежавший ДТЭК и перевозивший горняков, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, которые ехали домой после смены в Днепропетровской области.

Автор отмечает, что следующий раунд переговоров должен начаться 4 февраля с участием посланника Трампа Стива Виткоффа, а также его зятя Джареда Кушнера. Ранее они встретились с посланником Кремля Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить условия возможного соглашения. И как отметил Виткофф, россияне "благодарны Трампу за решающую роль в поиске прочного и длительного мира".

"Но эта благодарность не имела большого значения по сравнению с желанием Путина продолжить страдания украинцев. Он рассматривает самые холодные дни зимы как инструменты войны и будет использовать их независимо от того, о чем может просить Трамп. Сегодня, когда над Киевом садилось солнце, в центре города снова завыли сирены воздушной тревоги. Люди одевались и направлялись в бомбоубежища, решив переждать холод еще одну ночь", – заключает Шустер.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее журналисты Politico заявили, что переговоры между Украиной, США и РФ 4-5 февраля могут наконец дать ответ на ключевой вопрос: насколько серьезно настроен российский лидер Владимир Путин на заключение мира. Собеседники издания, в частности, отмечают изменения в настроении и тоне со стороны России за столом переговоров.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны должны обсуждать пути деэскалации конфликта на фоне ударов РФ по энергетике. Он также заявил, что украинская переговорная команда знает, что "нужно искать диалог, но сдаваться никто не собирается".

