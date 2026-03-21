Скандал с военной-участницей шоу 'МастерШеф': в ВСУ сделали заявление

Военнослужащей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В ВСУ отреагировали на скандал, связанный с участием военнослужащей Виктории Кузнецовой в 16-м сезоне популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Заявление по этому поводу сделали в 15-й бригада транспортной авиации, в которой на данный момент служит девушка.

"В период проведения съемок, с мая по август 2025 года, она официально находилась на лечении в военном госпитале города Днепр. Весь этот период офицер продолжала получать денежное обеспечение, как положено. После выхода первого промо-видео телевизионного проекта командование военной части инициировало служебное расследование", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что из материалов данного расследования следует, что военнослужащая действительно во время лечения в госпитале города Днепр принимала активное участие в съемках телешоу в городе Киеве, не уведомив установленным порядком военное руководство.

"Все материалы служебного расследования направлены в территориальное подразделение ГБР", - добавили в бригаде.

Напомним, как писал УНИАН, в Украине судят офицера ВСУ, которая снималась в шоу "МастерШеф", уклоняясь при этом от службы.

