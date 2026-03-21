Дизель бьет рекорды: цены на топливо в Украине резко выросли за ночь

Стоимость дизельного топлива в Украине установила новый рекорд. Теперь оно стоит 86–89 грн/л. Об этом сообщили в эфире "КИЕВ24", изучив цены на украинских АЗС.

Отмечается, что всего за ночь с 20 на 21 марта дизельное топливо подорожало на 1–2 грн.

Также журналисты рассказали, что сейчас бензин А-95 стоит в среднем 75 гривень за литр. На отдельных АЗС, где есть бензин А-100, его стоимость составляет до 86 гривень за литр.

Кроме того, в издании поделились, что цена автогаза держится на отметке 45-47 грн за литр.

В Украине запустили "кэшбэк на топливо" - что известно

Напомним, что с 20 марта в Украине стартовала программа кэшбэка на топливо в рамках "Национального кэшбэка". С этого дня по 1 мая украинцы имеют возможность заправляться на АЗС и получать до 15% кэшбэка.

В Министерстве экономики Украины сообщили, что в программе участвуют уже более 20 сетей АЗС: Ukrnafta, OKKO, WOG, AMIC, BVS, KLO, MOTTO, CHIPO, Autotrans, MANGO, Parallel, RODNIK, BRSM-Нафта, UPG, SOCAR, MARTIN, MARSHAL, Avantage7, RLS, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Energy, БАРС 24/7. Отмечается, что их количество будет расти.

Кроме того, известно, что максимальная сумма кэшбэка за топливо составляет 1 000 грн в месяц, а общий лимит программы остается 3 000 грн. Размер кэшбэка зависит от типа топлива: 15% – за дизель, 10% – за бензин, 5% – за автогаз.

