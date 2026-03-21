Весенне-летние тренды 2026-го: названы самые 'горячие' цвета сезона (фото)

Эти оттенки придадут любому образу роскошь и стиль.

Известный украинский дизайнер Андре Тан назвал самые модные цвета на весну-лето 2026 года.

"В этом сезоне весна и лето будут играть яркими цветами, которые придадут энергию твоим образам! Я собрал самые горячие оттенки, которые точно сделают твой образ неповторимым", - отметил он.

Что в моде весной 2026 - самые стильные цвета и оттенки

Вот какие оттенки перечислил дизайнер:

Фиолетовый (от насыщенного пурпурного до мягкого лилового). Как отметил Андре Тан, этот цвет был на всех показах сразу: "И он делает именно твой образ очень роскошным и броским".

Зеленый (оливковый, шалфейный, матча). Эти цвета становятся великолепной базой для весеннего гардероба, заявил стилист: "Они легко заменяют друг друга и, мне кажется, что очень круто заменяют бежевый. И всегда смотрятся очень стильно, круто в тотал-луках".

Яркий желтый или мандариновый. По словам дизайнера, этот цвет - символ энергии и солнца:

"Добавляем его в аксессуары или акцентные вещи - и сразу вы становитесь очень модной и очень свежей. Потому что если вы накинете сверху платок какого-то оранжевого, мандаринового цвета, то вы сразу - минус 10 лет. Почему? Потому что оно дает очень теплый подтон, и вы выглядите помоложе и ярче".

Нейтральные цвета (экрю, карамель, кемел). Эти цвета создают спокойный и дорогостоящий вид, объяснил Андре Тан: "Они, как говорится, уже основа для всего, для всех стильных образов".

Пастельные оттенки (от пудро-розового до лаванды). Эти цвета придают женственности и нежности, они идеальны для весенне-летних всех образов, добавил стилист.

