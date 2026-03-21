Выражение "лампочка Ильича" знакомо многим, но далеко не все знают, откуда оно пошло и почему обычную электрическую лампу связали именно с именем Ленина. За этим простым словосочетанием скрывается целая эпоха - время, когда свет в домах считался настоящим чудом и символом новой жизни. Рассказываем, как появилась "лампочка Ильича" - что это за выражение и кто на самом деле стоял за созданием привычной нам лампочки.

Когда появилась "лампочка Ильича"

История этого выражения берет свое начало в 1920-м году. Именно тогда вождь революции Владимир Ленин решил посетить с визитом небольшое подмосковное село Кашино.

Повод для поездки был важным - в селе запускали местную электростанцию, которая должна была обеспечить электричеством дома жителей и хозяйственные постройки. В те времена для обычной деревни это было настоящим прорывом, ведь электричество считалось символом новой жизни и технического прогресса.

Надо сказать, что в планах советской власти электрификация занимала особое место: сам Ленин неоднократно заявлял, что электричество должно быть не только в городах, но и самых отдаленных деревушках. Поэтому его поездка в Кашино быстро стала известна по всей стране: о ней писали все газеты, публиковали фотографии с участием Ленина. В одном из журналов даже появился необычный рисунок: вождь был изображен внутри светящейся лампы. Этот образ запомнился, а со временем в разговорной речи закрепилось и устойчивое выражение - вот почему называется лампочка Ильича обычная электрическая лампа в сельской местности.

Позднее, в той самой деревне Кашино, даже появился музей, посвященный поездке Ленина и запуску электростанции. Но он просуществовал до развала Союза.

Кто изобрел "лампочку Ильича" на самом деле

Обычная электрическая лампа на самом деле проделала большой путь, прежде чем ее окрестили "лампочкой Ильича".

Первые эксперименты в этом направлении начались еще в начале XIX века. Английский ученый Хэмфри Дэви одним из первых исследовал электрический свет - лампу он не создал, но заложил основу для дальнейших разработок. Его дело продолжили другие: англичане Уоррен Делару, а также Фредерик де Моллейн, которому удалось получить патент на платиновую спираль в вакууме. Поскольку платина была слишком дорогой, немецкий изобретатель Генрих Гебель в 1854 году попробовал бамбуковую нить в вакуумной колбе.

Следующий большой шаг сделал Томас Эдисон. В 1880 году он запатентовал лампу с угольной нитью как первую коммерчески успешную и долговечную – и запустил электрическое освещение в массовое производство. Финальную точку поставил российский изобретатель Александр Лодыгин: он предложил использовать вольфрамовую нить, которая горит ярче и служит дольше. В 1906 году Лодыгин продал патент компании General Electric с тех пор лампочка приобрела тот вид, который знаком нам до сих пор.

Поэтому, если говорить о том, как правильно называется лампочка Ильича на самом деле, то это - лампа накаливания, созданная трудами десятков ученых из разных стран на протяжении целого века.

Ленин в создании лампочки, конечно же, не участвовал - он просто хотел, чтобы в каждом забытом Богом селе был свет. Само же выражение "лампочка Ильича" со временем приобрело саркастическую окраску - так стали называть тусклую одинокую лампочку под потолком, свисающую на проводе без абажура.

