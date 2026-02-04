Россия осуществляет геноцид в Украине, - колумнист 19FortyFive

Удары по роддому в Запорожье, уничтожение гражданской инфраструктуры и похищение детей свидетельствуют о геноциде в Украине со стороны России, говорит эксперт.

1 февраля Россия атаковала роддом в Запорожье, ранив шесть человек. Это и ряд других циничных атак - часть геноцидной политики Кремля.

Об этом пишет политолог из Университета Рутгерса Александр Мотыль для 19FortyFive. Эксперт утверждает, что военные цели России в Украине равносильны геноциду, ссылаясь на удары по гражданской инфраструктуре, зимние атаки на энергетику и массовое похищение украинских детей.

Удар по гражданским целям

Россия настаивает, что ее атаки направлены исключительно против военных объектов, но непрерывные бомбардировки жилых кварталов, больниц, школ и театров опровергают эти заявления.

Видео дня

"Цель – геноцид. Какой лучший способ донести это намерение, чем попытка уничтожить новорожденных детей и их матерей?" – подчеркивает Мотыль.

Украинцы называют нынешнюю политику Кремля "Холодомором" – сочетание слов "холод" и "морить". Она вызывает аналогии с геноцидным голодом 1932–1933 годов, во время которого погибли миллионы украинцев.

Определение геноцида

Конвенция ООН о предотвращении преступления геноцида определяет его как:

убийство членов группы;

нанесение тяжкого телесного или психического вреда;

умышленное создание условий, ведущих к физическому уничтожению группы;

предотвращение рождения детей в группе;

принудительный перевод детей из одной группы в другую.

По оценке экспертов, действия России соответствуют сразу нескольким из этих критериев.

Угрозы в отношении Европы

Некоторые российские политики открыто угрожают физическим уничтожением гражданского населения.

"Если Россия хоть немного приблизится к поражению, это будет означать применение ядерного оружия, и Европа будет физически уничтожена", – заявил председатель российского Совета внешней и оборонной политики Сергей Караганов.

Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев также делал подобные угрозы.

Мотыль отмечает, что действия Кремля следует оценивать как геноцид:

"Россия убивает украинцев, наносит тяжкий ущерб, создает неприемлемые условия жизни, а похищение детей является неоспоримым доказательством намерения уничтожить нацию", – заключает эксперт.

Он подчеркивает, что преступников геноцида нельзя рассматривать как обычных людей, а мирные переговоры должны учитывать их непосредственную ответственность за преступления.

Выживание в холоде – как украинцы не поддаются давлению РФ

Как сообщал УНИАН, с падением температуры и постоянными отключениями электроэнергии Европа следит за тем, как долго Украина сможет продержаться под давлением России. Зато украинцы не готовы сломаться и подчиниться, пишет Bloomberg.

29 января Дональд Трамп заявил, что "лично" попросил российского диктатора Владимира Путина на неделю прекратить атаки по Украине из-за сильных морозов. 2 февраля Россия возобновила свои атаки по энергетике Украины -

В частности, 3 февраля россияне атаковали Украину 521 средством воздушного нападения. Наибольший ущерб понесли Харьковская, Днепровская, Киевская и Киевская области, Винницкая и Одесская области, а также Запорожье. В Харькове после обстрела объявили чрезвычайную ситуацию. Часть оборудования на Харьковской ТЭЦ-5 и электроподстанциях Харьковская и Залютино подверглась серьезным разрушениям.

Вас также могут заинтересовать новости: