Россия осуществляет геноцид в Украине, - колумнист 19FortyFive

1 февраля Россия атаковала роддом в Запорожье, ранив шесть человек. Это и ряд других циничных атак - часть геноцидной политики Кремля.
Об этом пишет политолог из Университета Рутгерса Александр Мотыль для 19FortyFive. Эксперт утверждает, что военные цели России в Украине равносильны геноциду, ссылаясь на удары по гражданской инфраструктуре, зимние атаки на энергетику и массовое похищение украинских детей.
Удар по гражданским целям
Россия настаивает, что ее атаки направлены исключительно против военных объектов, но непрерывные бомбардировки жилых кварталов, больниц, школ и театров опровергают эти заявления.
"Цель – геноцид. Какой лучший способ донести это намерение, чем попытка уничтожить новорожденных детей и их матерей?" – подчеркивает Мотыль.
Украинцы называют нынешнюю политику Кремля "Холодомором" – сочетание слов "холод" и "морить". Она вызывает аналогии с геноцидным голодом 1932–1933 годов, во время которого погибли миллионы украинцев.
Определение геноцида
Конвенция ООН о предотвращении преступления геноцида определяет его как:
- убийство членов группы;
- нанесение тяжкого телесного или психического вреда;
- умышленное создание условий, ведущих к физическому уничтожению группы;
- предотвращение рождения детей в группе;
- принудительный перевод детей из одной группы в другую.
По оценке экспертов, действия России соответствуют сразу нескольким из этих критериев.
Угрозы в отношении Европы
Некоторые российские политики открыто угрожают физическим уничтожением гражданского населения.
"Если Россия хоть немного приблизится к поражению, это будет означать применение ядерного оружия, и Европа будет физически уничтожена", – заявил председатель российского Совета внешней и оборонной политики Сергей Караганов.
Бывший президент и премьер-министр России Дмитрий Медведев также делал подобные угрозы.
Мотыль отмечает, что действия Кремля следует оценивать как геноцид:
"Россия убивает украинцев, наносит тяжкий ущерб, создает неприемлемые условия жизни, а похищение детей является неоспоримым доказательством намерения уничтожить нацию", – заключает эксперт.
Он подчеркивает, что преступников геноцида нельзя рассматривать как обычных людей, а мирные переговоры должны учитывать их непосредственную ответственность за преступления.
Выживание в холоде – как украинцы не поддаются давлению РФ
Как сообщал УНИАН, с падением температуры и постоянными отключениями электроэнергии Европа следит за тем, как долго Украина сможет продержаться под давлением России. Зато украинцы не готовы сломаться и подчиниться, пишет Bloomberg.
29 января Дональд Трамп заявил, что "лично" попросил российского диктатора Владимира Путина на неделю прекратить атаки по Украине из-за сильных морозов. 2 февраля Россия возобновила свои атаки по энергетике Украины -
В частности, 3 февраля россияне атаковали Украину 521 средством воздушного нападения. Наибольший ущерб понесли Харьковская, Днепровская, Киевская и Киевская области, Винницкая и Одесская области, а также Запорожье. В Харькове после обстрела объявили чрезвычайную ситуацию. Часть оборудования на Харьковской ТЭЦ-5 и электроподстанциях Харьковская и Залютино подверглась серьезным разрушениям.