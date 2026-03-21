Полякова извинилась за скандальное заявление своего мужа: 'Была шокирована'

Певица заявила, что ей жаль.

Украинская певица Оля Полякова извинилась за скандальное заявление своего мужа Вадима Буряковского в недавнем интервью. Он нелестно высказался о ведущей Маше Ефросининой и ее супруге Тимуре Хромаеве.

"Я искренне уважаю Машу, Тимура и их семью. Для меня это пример достойных, крепких и долговременных отношений, к которым есть только уважение. Именно поэтому мне было крайне неприятно услышать слова моего мужа в его интервью в адрес Маши и ее семьи", - написала Полякова в Instagram.

Как добавила певица, она не разделяет его мнение:

"Откровенно говоря, была шокирована его заявлениями, которые могли сделать больно важным для меня людям. Я хочу это четко зафиксировать: это его личная позиция. Не моя. Иногда близость не означает тождество мнений. Но я считаю нужным извиниться! Мне жаль!".

Напомним, ранее УНИАН писал, что муж Поляковой Вадим Буряковский дал интервью Дмитрию Гордону. В беседе он назвал Хромаева "мажором", который "чтобы всего достичь, палец о палец не ударил". Говоря же о Маше Ефросининой, заявил, что в жизни она вовсе "не такая", как на сцене.

